"On a livré un bon match contre l’actuel troisième du championnat et le point du partage aurait été mérité" estime le capitaine stavelotain Steven Bertrand. "L’arbitre ne nous accorde pas un penalty à la dernière seconde sur une faute de main, alors qu’il en avait sifflé un contre nous pour la même faute dix minutes plus tôt" peste-t-on du côté du Cosmos où on a courbé l’échine, 5-6, après avoir mené 2-0 et ce, malgré les bonnes inspirations de Bertrand (3), Schmitz et Custinne.

Ce vendredi, les Stavelotains, qui occupent désormais le 10e rang en D3C, sont bye.

Pas plus de réussite du côté du hall omnisports Albert Bidoul d’Andrimont, vendredi passé pour Ottoman Verviers. Les Rouge et Blanc n’ont pas trouvé la clé pour débloquer ce match plutôt fermé face à Gedinne, équipe pourtant mal classée.

Ottoman (5e avec 21 points) est tombé dans le piège et s’incline 1-2, avec l’unique but local signé Alim Ayvazoglu.

"On retombe dans nos travers" regrette Umit Bariskan. "Il y a eu un manque d’envie, une fois de plus… Soulignons aussi qu’on n’arrive pas à planter les buts en première période et, derrière, l’adversaire ne sort pas beaucoup mais se montre réaliste."

Au repos ce vendredi, Ottoman Verviers espère relever la tête à l’occasion du derby face à THL Dison le 7 avril. Et avant ça, les Verviétois auront également l’occasion de jouer les arbitres dans la course au titre puisqu’ils se déplaceront fin mars au BAT Tintigny.