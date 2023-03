Sauf miracle, TH Logistic Dison ne sera pas champion: "Nos excuses aux supporters..."

Malheureusement pour les Disonais, ils se sont inclinés 2-3 face au BAT Tintigny, aujourd’hui en tête du championnat avec un point de plus (et un match joué de moins) que THL Dison.

"Ils ont réalisé le hold-up parfait chez nous" avouait le coach du THLD Selim Tinik, allusion à l’approche très prudente des Luxembourgeois en ce vendredi 17 mars. "On a eu une vingtaine d’occasions et on n’en met que deux au fond (Abdou Terbag et Dorian Van Acker)."

Alors que le match était serré, Tintigny a su se montrer patient et létal sur les contre-attaques. "On a couru après le score. C’était 2-2 jusque dans les derniers instants. Puis ils vont planter le 2-3 avant le coup de sifflet final alors qu’on poussait. Au nom de l’équipe, on tient à présenter nos excuses aux plus de 150 supporters qui étaient à la bulle de Gérardchamps pour nous encourager. On aurait souhaité leur offrir la victoire."

Un autre match lundi

Le titre s’échappe pour Dison, qui pourrait toutefois accéder à l’étage supérieur avec une deuxième place, selon les mouvements (arrêts de clubs, fusion, etc.) aux étages supérieurs de l’ABFS.

En attendant, l’équipe jouait à nouveau ce lundi 20 mars et a bien réagi, avec un succès 1-7 (doublé d’Annibale, buts d’El Abbadi, Terbag, S. Boukkalkoulk, D. Van Acker et Manchigov) à Marseille Wanze. "Un match serré puisque c’était 1-1 au repos. Puis Wanze, qui a proposé un jeu très agressif, a pris une rouge et ça a fait basculer le match en notre faveur."

Ce vendredi, l’équipe disonaise est au repos. "Sougné, 3e, reçoit Tintigny. On verra ce que ça donne. Nous, il nous restera trois finales après ça." Mais sauf miracle, il faudra se contenter d’une place sur le podium…