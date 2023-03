Quentin Dehesselles (Union Limbourg): "Nous manquons de régularité"

"Je suis franchement déçu de notre match aujourd’hui", lâchait-il. "La semaine précédente, nous avions remporté une superbe victoire face à Soiron, le groupe était soudé et tout le monde se battait l’un pour l’autre. Et ici plus rien. C’est un peu l’histoire de notre saison, nous manquons de régularité et nous ne parvenons pas à enchainer les belles prestations."

Ambitieuse en début de saison, l’Union Limbourg a dû revoir ses objectifs à la baisse et pointe aujourd’hui à la 7e place du classement, à sept points du Top 5. "Nous sommes à notre place, estimait le back gauche. Nous avions essayé de construire une grosse équipe avec de fortes personnalités en juillet dernier. Mais la sauce n’a pas pris, et certains joueurs qui n’acceptaient pas de jouer moins ont claqué la porte. Aujourd’hui, nous peinons à mettre 15 noms sur la feuille de match, c’est dommage."

Avant de rejoindre le matricule 9 durant l’été 2021, le gestionnaire en assurances aujourd’hui âgé de 23 ans avait été formé au CS Welkenraedt (devenu FC Welkenraedt en 2015, suite à la fusion CS – Alliance). "J’y ai joué quelques matches en P2 en 2017 et 2018. Après une saison en P4, j’ai dû de mettre le foot entre parenthèses afin de me consacrer à mes études, puis j’ai repris ici à Dolhain la saison dernière, nous avions alors réussi à accrocher le tour final."

Mais Quentin poursuivra-t-il à l’Union Limbourg lors du prochain exercice, sous les ordres du nouveau T1 Cédric Flon ? "Je me tâte, je prendrais le temps de réfléchir afin de prendre la bonne décision", conclut le joueur.