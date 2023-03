Nicolas Leroy (Melen) revient sur son transfert à Malmedy: "Pourquoi pas y jouer le titre ?"

"On avait déjà discuté l’an dernier mais j’avais finalement choisi de rester à Melen", explique le joueur de 24 ans. "Ils ont repris contact avec moi et, cette fois, je trouvais que c’était le bon moment pour franchir le cap."

En effet, même si Melen et Malmundaria évoluent au même échelon, le défenseur central considère ce départ comme une marche supplémentaire.

"C’est un club qui ambitionne de jouer les trois premières places. Cette année déjà, ils n’en sont pas loin et ils vont s’appuyer exactement sur la même base de joueurs en y ajoutant quelques renforts bien ciblés. On verra ce que ça donne mais en tout cas, le projet me plait. Et pourquoi pas jouer le titre si tout se passe bien ?"

Sur sa route, il retrouvera en tout cas Ster-Francorchamps, une équipe où évolue Florian Lambrechts (avec qui il formait l’une des meilleures paires défensives de P1 l’an dernier) et qui sera entraînée par son ancien mentor Pascal Collin. On ne va pas se mentir, on s’attendait d’ailleurs à ce que l’ancien Disonais file les rejoindre…

Deux réelles options

"J’ai en effet eu d’autres contacts mais le choix s’est vite réduit à partir à Malmedy ou rester à Melen. Et puis, Pascal est encore au club cette saison et il voulait bien faire les choses par rapport à cela donc c’était compliqué", sourit un Nicolas Leroy qui souhaite évidemment retrouver son club actuel l’an prochain. "C’est une obligation de se maintenir… Et pourquoi pas faire plus ? Le coach nous pousse en tout cas en permanence à vouloir aller chercher le plus haut résultat possible d’ici la fin du championnat."