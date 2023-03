Le Casino Spa ne lâche rien dans la course au titre

2. Calendrier Premier ex-aequo avec Waremme B en P1, le Casino Spa démarrait une série piégeuse de trois déplacements consécutifs. Avec un premier écueil passé avec succès à Jupille, une équipe du Top 5 qui évolue dans une salle pas facile à négocier. Preuve que les Spadois sont focus sur leur objectif - le titre ou à tout le moins une montée via les play-off -, ils n’ont rien lâché malgré un score qui leur a été longtemps défavorable. Le Casino Spa devait enchaîner avec un déplacement à Ste-Walburge… mais cette partie a été remise suite aux incidents qui ont émaillé la dernière sortie des Liégeois. Un bien ou un mal ? Les Spadois n’auront pas le choix et devront gérer ce week-end de repos forcé et la reprogrammation qui suivra. En restant concentrés sur la prochaine échéance, un derby encore en déplacement à Dison-Andrimont tout début avril.

3. Sous surveillanceEn régionales, pas de journée programmée en raison des finales de Coupe AWBB mais des matchs d’alignement néanmoins. Si nos équipes ne jouaient pas, certaines étaient concernées par les résultats de concurrents directs. Ainsi, le BC Verviers (R1) voit d’un bon œil le revers d’Andenne qui reste accessible à deux victoires au général. En R2, Ensival appréciera aussi les revers de BBC Brainois, Ste-Walburge Liège B et Nivelles qui ne progressent pas dans le bas de tableau.