Laurent Raxhon (St-Vith): "Ils pourraient être mes enfants"

"J’ai apprécié évoluer du côté flamand, cela joue plus au foot, les installations sont très bien et les terrains sont différents, plus sablonneux, explique le numéro 5 saint-vithois. Je suis très content d’être revenu pour jouer dans un club germanophone, l’ambiance y est excellente et les gens sont nombreux pour boire un verre après le match. Pour moi, il a toujours été important de m’amuser sur le terrain mais aussi en dehors."

Éviter le tour final

Dimanche face à Elsaute B, Laurent avait le double de l’âge de tous ses adversaires ou presque. "Ils pourraient tous être mes enfants, rigole le médian. Désormais, les opposants que je rencontre courent de plus en plus vite tandis que c’est le contraire pour moi. Je dois miser sur mon placement et anticiper où le ballon va tomber afin de remplir mon rôle de récupérateur. Si nous connaissons aussi le synthétique car on s’y entraîne durant la semaine, il faut avouer que nous n’avons pas su développer de foot face à Elsaute B, c’était même très mauvais. Après la pause, on n’a plus fait que défendre mais on obtient les trois points et on ne retiendra que cela."

Avec cette victoire, Saint-Vith devient sans doute le principal adversaire de Honsfeld dans la lutte pour le titre. Laurent Raxhon, qui a déjà prolongé pour la saison prochaine, est bien décidé à tout donner pour éviter un tour final pour lequel Saint-Vith est déjà qualifié. "C’est toujours une loterie mais les autres équipes visent également le titre. La saison est longue et il serait préférable d’éviter ces matches supplémentaires."