Battice B attire Louis Schoonbroodt

Le T1 Clément Weber annonce l’arrivée d’un ultime transfert en vue de la saison 2023-2024. Louis Schoonbroodt arrive en provenance de Heusy (P2). Par le passé, le solide défenseur central avait notamment évolué à Elsaute, en 1re provinciale. Du côté des départs, l’excellent gardien Jonathan Leruth (32 ans) devrait lui ranger définitivement les crampons.

Ambulance à Stembert

La rencontre entre Stembert et le FC Eupen B a connu une triste fin. Dans les tout derniers instants du match, un Stembertois tentait une bicyclette alors que le germanophone Luis Ordonnez négociait le ballon de la tête. Touché au visage, celui-ci a dû être emmené vers l’hôpital en ambulance. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Simonet (Soiron) lui aussi aux urgences

Cette 24e journée de championnat de P4F a décidemment fait des dégâts. Monté au jeu à dix minutes du terme, le jeune Soironais Thomas Simonet a été sévèrement touché au genou et a dû prendre la direction des urgences.

Provinciale 4G

Le banc de Bullange fera-t-il la différence ?

Raphaël Lognoul n’arrête pas de louer les qualités de son groupe et l’abnégation de chacun. "Se retrouver à 21 à chaque entraînement en P4, c’est assez rare, se réjouit-il. Et chaque semaine c’est pareil. Cela se voit dans les matchs où le banc fait souvent la différence." Cela suffira-t-il pour entamer cette dernière ligne droite pour le titre ? Bullange est en tout cas plus que jamais concerné.

Spa B veut retrouver un esprit spadois la saison prochaine

Olivier Gilis a pris le poste depuis deux semaines à Spa B et devrait être confirmé pour la saison prochaine. Il veut, tout comme son comité, retrouver un esprit spadois. "On essaye de garder tous nos jeunes et ramener chez nous les jeunes spadois qui joue dans les autres clubs." Un vaste programme.

Nez cassé pour Thomas Ruelle ?

Le joueur qui dépanne actuellement comme gardien à Heusy B s’est blessé en fin de match sur un contact anodin. Il pourrait avoir le nez cassé. Pas de chance pour lui et pour son club qui a pratiquement joué tout le championnat sans gardien attitré.