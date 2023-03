Andrimont tient son gardien

Sans portier depuis plusieurs semaines, Andrimont a enfin trouvé une solution en la personne de Geoffrey Philippart. Le dernier rempart qu’on a bien connu notamment du côté des Hautes Fagnes et de Butgenbach a en effet accepté de terminer la saison entre les perches des Canaris. Une bonne nouvelle pour le coach Manu Ruiz Marin en vue du tour final à venir.

Bolland engage

Officiellement sauvé en P3, Bolland est déjà tourné vers l’an prochain. "Je cherche encore un renfort dans chaque secteur de jeu" annonce le coach Antoine Wilkin que les joueurs intéressés peuvent contacter au 0498/78.91.36.

Provinciale 3D

Goé: des transferts et un retour

En vue de la saison prochaine, Goé a déjà enrôlé Antoine Schyns (Spa), Martin Schyns (Heusy), Pierre Schartz (Spa), Ludovic Brisbois (Spa) et Romain Govaert (Franchimont). Anthony Rox, les trois frères Lepaon, William Witwrouw et Olivier Grosjean ont prolongé. Au rayon des départs, Brandon Bodson retournera à l’Etoile Dalhem et Gwen Heggen rangera les crampons.

Martin Henrard sur la touche

Pour aller à Goé, Xhoffraix devait se passer de Martin Henrard, opéré d’urgence mercredi dernier pour une crise d’appendicite.

Donnay prolonge à Honsfeld

Nicolas Donnay évoluera toujours bien à Honsfeld la saison prochaine. Le gardien Raphaël Jost et l’attaquant Christian Jost ont annoncé que cette saison serait leur dernière.

Hauzoul à Jalhay où Sutera rempile

L’ancien Heusytois Jean Hauzoul qui avait mis le foot entre parenthèses pour se concentrer sur le trail, reprendra à Jalhay la saison prochaine. Il jouera sous les ordres du coach Sutera, qui a rempilé.

Cornesse perd Van Acker et Paulus

Incertain avant la rencontre de dimanche, Ludo Van Acker a dû quitter la pelouse après 8 minutes de jeu. Dorian Paulus s’est déconvoqué durant la nuit à cause d’un problème de santé qui nécessitera une opération et l’éloignera des terrains plusieurs semaines.

Deux Spadois à Sart B

Les Spadois Julien Dalkenne et Eliot Grandjean évolueront à Sart B l’année prochaine.