Hockey: Verviers n’a "pas appris de ses erreurs" mais se qualifie pour les demi-finales (photos)

Pourtant, tout avait bien débuté, avec un premier quart-temps "de feu" au cours duquel Brice De Woot a lancé son équipe, pour mener 1-0 sur PC au quart d’heure. Dans la foulée, Arnaud Maréchal a même doublé la mise (2-0). "Ensuite, Diego Jacques inscrit le 3-0 mais son but est annulé par l’arbitre. Et on passe à côté d’un nouveau but sur un effort d’Arnaud Maréchal qui passe le gardien mais un défenseur sauve sur la ligne", commente Damien Leruth.

Si c’est bien 2-0 au repos, le RHCV va ensuite connaître un troisième quart-temps compliqué. "Ce n’était pas bon du tout", explique-t-il. Le Parc réduit le score à la 40e, puis égalise dans la foulée. Et mène 2-3 avant la fin du quart-temps. "On a ensuite poussé pour revenir, mais le Parc fait 2-4 à l’heure de jeu", détaille Damien Leruth.

Au-delà de la défaite, qui n’est évidemment pas dramatique au vu du parcours des Verviétois cette saison, c’est la manière dont le groupe a géré la deuxième mi-temps qui pose question. "On ne sait pas expliquer cette défaite. Il y a eu quelques faits de match qui n’ont pas tourné en notre faveur, mais cela ne peut pas expliquer ce score. Ce match, nous l’avons perdu nous-mêmes en craquant mentalement", commente le manager verviétois.

Les dames aussi battues

Même battus, les Verviétois réalisent une bonne opération au classement. Grâce à la défaite (2-1) du Vivier d’Oie au Relax, le RHCV a officiellement son ticket pour disputer la demi-finale (en vue de la montée en D1) alors qu’il reste encore trois matches à disputer dans la poule. "Peut-être que notre revers arrive au bon moment, cela va nous permettre une remise en question avant cette demi-finale", rassure Damien Leruth. Prochain match du RHCV: dimanche 26 mars au Relax.

Quant aux dames, en D3A, elles ont aussi été battues, contre Arlon (1-2), et perdent leur première place au classement au profit du Stix.

Verviers 2 – Parc 4

Buts à Verviers: B. De Woot sur PC (1-0, 14e) A. Maréchal (2-0, 15e).