FC Liège - Visé (N1): un derby toujours spécial pour Gerits

Enfant de la Cité ardente, formé au RFC Liège sur les traces de son papa Jean-Louis, Nicolas Gerits ne raterait pour rien au monde ce rendez-vous contre le Matricule 4. Son club de cœur. Celui où il a signé sa première carte d’affiliation, enfilé sa première vareuse et usé ses premières godasses à crampons. Celui qu’on n’oublie jamais. "Liège, c’est le club de la famille, lâche Nico. Mon père y a joué, mon grand frère aussi (NDLR: Juan, actif cette saison à La Calamine, en P2) et mes grands-parents allaient voir les matchs au stade de Rocourt."

Quand on évoque, sur le plan sportif, le RFC Liège, il ne reste plus à Nicolas Gerits que la volonté immédiate de jouer un mauvais tour aux Sang et Marine. "On veut notre revanche, sourit-il. Nous abordons ce derby dans les meilleures conditions. Je ne veux pas abdiquer tant que le coup reste jouable mathématiquement, même si je dois y croire tout seul dans mon coin !"