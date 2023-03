Arthur Dohogne (Elsaute): "Si on va chercher le titre, la fête compensera toutes celles manquées"

"Je joue beaucoup plus que l’année dernière. Je m’installe dans le onze de base mais je travaille pour y arriver. Boris m’a donné ma chance et je l’ai saisie. La concurrence est rude mais saine, c’est un élément important pour progresser", constate notre interlocuteur.

Pour la venue de Fize dimanche (victoire 2-0), le joueur de l’Étoile floqué du numéro 12 s’est distingué en inscrivant le second but, scellant la victoire pour ainsi conforter la place de leader de la formation dirigée par Boris Dome. Ce succès rapproche un peu plus les Elsautois d’une montée en D3ACFF alors qu’ils comptent désormais douze points d’avance à six journées de la fin sur Geer qui est troisième. "On ne va pas se le cacher, maintenant on fait tout pour aller chercher le titre même si le second montera également. Être champion en P1 à 19 ans, c’est une superbe opportunité pour moi et donc je fais un peu des sacrifices au niveau des sorties, comme ce week-end pour le carnaval. Si on parvient à remporter le championnat, on fera une fête qui rattrapera toutes celles qu’on a manquées (rires)", avoue Arthur Dohogne.

En montant d’un échelon, Arthur aurait pu croiser la route de son frère aîné, Simon qui évolue à Raeren-Eynatten. Mais celui-ci s’est engagé avec Aubel pour y évoluer la saison prochaine, il n’y aura donc pas, a priori, du duel fratricide pour les Dohogne. "On n’a pas (encore) validé notre ticket pour monter et puis Aubel pourrait monter via le tour final. Quoi qu’il en soit, mon frère n’a presque pas joué cette saison et je serai content pour lui s’il peut retrouver du temps de jeu", conclut-il.