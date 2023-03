Adrien De La Cruz (Herve): "Il y a 90% de chance que je reste ici la saison prochaine"

Avant cette blessure, le Hervien avait ouvert le score dans cette rencontre assez compliquée. "Je marque l’unique but qui rapporte trois points dans un derby. Cela fait toujours plaisir, car on renoue avec la victoire. Cela nous permet également de prendre trois points sur Oupeye, qui occupe la place de l’unique descendant. Le maintien est maintenant assuré", analyse-t-il.

"La P2B, plus technique"

Assurer son maintien à quelques journées de la fin, c’est paradoxal pour une équipe qui n’a pas été loin de monter en P1 via le tour final la saison dernière. "Lorsque l’on fait une belle saison, le plus dur est de confirmer. Nous avons aussi changé de série. La P2B est beaucoup plus technique que la 2C, dans laquelle les duels sont beaucoup plus présents. Et notre terrain en mauvais état conjugué, à la poisse des nombreuses blessures que nous avons connu, a joué aussi", avoue l’habitant de Herstal. Il est vrai que le terrain des Fromagers est dans un triste état… "Battice vient s’entraîner en hiver sur le synthétique. Le club d’athlétisme sur le terrain C avec la piste. Donc, nous nous entraînons sur le A", soupire-t-il.

Il faudra trouver des solutions pour améliorer cela la saison prochaine. Pour ce prochain championnat, Adrien De La Cruz n’a pas encore annoncé s’il restait ou pas à Herve. "Je ne l’ai pas encore annoncé, mais il y a 90% de chance que je reste ici la saison prochaine", conclut-il.