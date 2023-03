Évolution du score: 10e: 11-21, 20e: 36-44 (25-23), 30e: 54-69 (18-25), 40e : 69-85 (15-16).

HENRI-CHAPELLE: Hissel 0, Vronen 0, Perin 18, Viellevoye 10, Thélen 11, Henkens 0, Delhaes R. 5, Laboureur 4, Lahaye 9, Lekeu 3, Delhaes A. 0, Remacle 9.

"Rassurés par la victoire de La Villersoise à Bellaire et interpellés par l’arrêt du match entre St-Walburge et Andrimont, c’est très concentrés que nous avons abordé la rencontre", explique Fred Ledain, le coach capellois qui avait un œil sur les résultats de ses concurrents directs.

Après un 9-7 initial, Alleur a haussé l’intensité. Henri-Chapelle a tenté de résister en s’accrochant à dix longueurs de ses hôtes. "Mais finalement, impossible de rivaliser avec cette très belle équipe, certainement la plus impressionnante avec Spa et Waremme… que nous rencontrons jeudi prochain !", conclut Fred Ledain.

RB Tilff B 100 - RBC Welkenraedt 69

Évolution du score: 10e: 25-18, 20e: 53-32 (28-14), 30e: 74-49 (21-17), 40e : 100-69 (26-20).

RBC WELKENRAEDT: Mond 23, Leemans 8, Fyon 5, Hensen 4, Delrez 16, Touette 13.

"Un match typique d’un week-end de carnaval…", concède immédiatement Fabrice Leemans. "Disputé à six seulement avec, de nouveau, l’absence de Delhez qui a prévenu 40 minutes avant le match ! Nous avons donc décidé, les six joueurs présents, qu’il n’avait plus besoin de venir car on a vraiment l’impression qu’il se moque de nous."

Avec une seule rotation possible, les Noirs ont très vite été mis en difficulté à Tilff B (mi-temps: 53-32). "D’autant plus qu’on a été réduit à cinq suite à la double technique de Fyon à la 23e. Monsieur Benjamin Gillis avait, comme à son habitude, envie de se montrer. Seul Mond a fait un bon match offensivement et Delrez a profité de quelques contre-attaques pour limiter un peu un retard qui aurait pu être plus important encore."

Étoile Jupille 73 - R Casino Spa BC 76

Évolution du score: 10e: 16-23, 20e: 42-37 (26-14), 30e: 62-54 (20-17), 40e : 73-76 (11-22).

R CASINO SPA: Pluys 14, Piron 5, Muller 2, Rossinfosse 5, Huby 19, Hendrick 8, Lamy 15, Mathieu 6, Beauve 2.

"On s’attendait à un déplacement compliqué face à la très belle équipe de l’Étoile, ce fut le cas", explique Michel Pluys, le coach du Casino Spa mené 62-54 la demi-heure. "La première mi-temps était déjà à l’avantage des locaux qui s’imposaient sous l’anneau mais nous arrivons à nous accrocher pour limiter les dégâts -5 à la pause."

Les Spadois ont dû attendre le dernier acte (11-22) pour inverser la vapeur. "Ayant réussi à mettre Walewijns en difficultés au niveau de ses fautes personnelles, on augmente notre intensité défensive pour placer un 14-0 qui nous met devant", détaille le T1 thermalien. "Mais la fin de match reste tendue car on n’arrive pas à plier la rencontre suite à notre maladresse à la ligne des lancers francs où nous réalisons un piètre 18/38. Félicitations au groupe qui n’a rien lâché jusqu’à la dernière minute pour s’adjuger une bien belle victoire."