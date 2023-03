"On s’est créé des occasions en première mi-temps. Malheureusement, on ne concrétise pas. En deuxième période, nous sommes punis", résumait le joueur de 20 ans, auteur d’une petite erreur sur le deuxième but mosan. "Il est jeune et Il faut l’aider à franchir un palier. Sa petite erreur va lui permettre de savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il ne pas faire", soutient son coach Romain Cerfontaine qui reste très élogieux à propos de son jeune défenseur.

"Il a beaucoup de qualités et une bonne mentalité. Sur le long terme, Thierry Denoël deviendra un pilier de Hombourg. Nous avons entièrement confiance en lui."

"J’ai arrêté le foot pendant deux ans"

Thierry Denoël connaît un parcours quelque peu atypique.

"J’ai commencé le football à Visé. Ensuite, j’ai joué à Seraing jusqu’en U17. Puis j’ai arrêté pendant deux ans pour entreprendre des études de kiné", raconte le principal intéressé qui n’est pas arrivé à Hombourg par hasard.

"Je connaissais déjà Sacha Meunier. C’est lui qui m’a fait venir ici en octobre", explique Thierry Denoël qui s’est rapidement intégré dans le vestiaire de l’AC Hombourg

"J’ai directement bien aimé l’ambiance familiale du club. J’ai démarré avec la P4 jusqu’en décembre. Après la trêve j’ai intégré l’équipe première", relate-t-il en gardant les pieds sur terre.

"Je suis content d’être titulaire. C’était un de mes objectifs mais je ne vais pas me jeter des fleurs. Je dois continuer à travailler dur pour garder ma place et sauver le club" termine Thierry Denoël qui a déjà donné son accord en vue de la prochaine saison. Il jouera encore à Hombourg lors de l’exercice 2023-2024.