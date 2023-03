Romain Jacob: "Finir en beauté avec Malmedy avant de devenir T2 à Waimes Faymonville"

"Le président David Thunus, qui est mon collègue, est venu me trouver pour voir si ça pouvait m’intéresser", explique-t-il. "Dans un premier temps, j’ai répondu par la négative. Il est ensuite revenu en me proposant d’être T2-joueur. Ce rôle me plaisait mais je souhaitais avoir quelques garanties. Avec les arrivées de Giet, Vandesande, Gabriel et mon frère Quentin, je les ai eues. Il fallait aussi connaître le futur coach et la nomination d’Arnaud Barth me convenait parfaitement."

Après quelques piges à Bellevaux puis Spa, Arnaud Barth va connaître sa première vraie expérience en tant qu’entraîneur principal. Avec l’expérimenté défenseur malmédien à ses côtés, sa tâche sera facilitée. "On n’a jamais joué ensemble mais on se connaît bien", précise ce dernier. "Je ne me serais jamais engagé avec quelqu’un qui n’a pas les mêmes idées que moi. Le but est de relancer la mécanique en remettant les régionaux au cœur du projet. On veut jouer le haut du tableau en pratiquant du beau football. Il faut bien sûr que ça prenne mais je suis persuadé qu’il est possible de faire quelq ue chose de bien."

Mais, avant de faire ses valises pour rejoindre le voisin turc, Romain Jacob veut terminer son périple malmédien de la meilleure des façons, c’est-à-dire en se qualifiant pour le tour final. "Je veux vraiment finir en beauté et partir par la grande porte. L’objectif est le tour final et cette victoire (0-2) à Sprimont B tombe à pic. On restait sur un 1 sur 9 et il fallait relancer la machine", conclut le futur T2 de Waimes Faymonville.