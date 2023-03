Évolution du score: 10e: 23-12, 20e: 43-22 (20-10), 30e: 55-33 (12-11), 40e: 72-47 (17-14).

RBC PEPINSTER: Colson 5, Van Bladel 3, Vanaubel 18, Milanovic 9, Leemans 16, Bourlioux 15, Schoonbroodt 2, Willems 3, Abinet 2.

En ne gaspillant pas face à l’avant-dernier du général, le Mosa Angleur, Pepinster accroche la cinquième place du classement ce week-end. Bien décidées à entériner une première victoire sous l’ère Leemans, les Pepines – mises en confiance après avoir converti leurs premières tentatives – ont démarré pied au plancher (23-12) pour déjà s’octroyer un avantage de plus de vingt unités (43-22) au moment de rentrer une première fois au vestiaire.

Un jeu collectif

"Mais il fallait être prudent car à l’aller, nous menions 19-40 avant de se faire remonter et de perdre finalement le match", se souvient Yves Leemans, le coach pepin. "La reprise était donc importante et, très vite, on a pu réellement tuer le match."

D’entrée de jeu, Pepinster avait montré de belles aptitudes en attaque: mouvement du ballon et jeu collectif amenaient des paniers faciles pour des joueuses esseulées.

"Nous avions encore des difficultés en défense sur quelques mouvements adverses", précise Yves Leemans. "Mais dès la seconde mi-temps, notre jeu derrière a été de plus en plus intransigeant. Tout le monde a pu participer, comme la jeune Willems qui avait d’ailleurs déjà eu du temps de jeu dans le second acte."

Autre bonne nouvelle, Scholtis – toujours sur la touche – doit pouvoir reprendre le chemin de l’entraînement cette semaine. Son coach espère alors la voir rapidement reprendre du service.