Buts: F. Bixhain (0-1, 23e), J. Keller (0-2, 26e), R. Thunus (0-3, 50e), M. Monville (0-4, 76e), D. Dierinck (0-5, 90e).

Vendredi, en match avancé, Bellevaux s’est imposé sévèrement sur le terrain de Jalhay B. "C’est une équipe très courageuse qui nous a posé pas mal de problèmes en début de match, reconnaît l’entraîneur bellevautois, Éric Van Renterghem. Puis, on a coupé leur liaison milieu-attaque et cela a été mieux par la suite."

Le mentor jalhaytois Serge Sories ne conteste pas la victoire des visiteurs mais regrette le score "trop lourd" à ses yeux. "Un 4-2 aurait, par exemple, été plus logique."

Waimes-Faymonville B 2 – Bullange 6

Buts: T. Bastin (1-0, 20e), M. Jouck (1-1, 48e), T. Bastin (2-1, 49e), R. Lentz (2-2 et 2-3, 60e et 63e), G. Lemaire (2-4, 71e), C. Breuer (2-5, 80e), G. Pirlet (2-6, 88e).

Waimes-Faymonville B a mené par deux fois au score. "Mes joueurs ne pensent pas à mon cœur, souffle le coach de Bullange, Raphaël Lognoul. On doit mener 0-3 à la mi-temps et à la place, c’est eux qui prennent l’avance. Mais j’ai un banc qui a fait encore la différence."

Le T1 waimerais Éric Heuse, de son côté, regrette que son équipe ait "craqué physiquement".

Spa B 0 – Malmundaria B 9

Buts: T. Heindrichs (0-1, 1re), G. Heinen (0-2, 13e), E. Akar (0-3, 38e), O. Kivrak (0-4, 0-5 et 0-6, 42e, 44e et 57e), N. Geelen (0-7, 60e), M. Dehez (0-8, 66e), A. Vicqueray (0-9, 70e).

Malmedy B n’a pas eu pitié face aux jeunes Spadois. "On a marqué rapidement, puis on a déroulé contre une équipe courageuse mais qui manque d’expérience", analyse le mentor malmédien, Servet Sumer. Son confrère, Olivier Gilis ne dit pas autre chose. "J’ai beaucoup de jeunes qui n’ont rien pu faire contre trois joueurs de P1 qui ont fait la différence."

Chevron 5 – Ster-Francorchamps B 3

Buts: P. Sternon sur pen. (1-0, 2e), F. Albicocco (1-1, 9e), P. Sternon (2-1, 30e), R. Campione (2-2, 38e), F. Fernandez (3-2, 60e), V. Van Hoeij csc. (4-2, 66e), R. Campione (4-3, 78e), R. Lahaye (5-3, 90e).

Les Chevronnais ont sorti leur plus beau costume pour battre le leader de la série et poursuivre leur marche en avant vers la 3e tranche. "On a été très bons en 1re mi-temps et encore meilleur après la pause", se réjouit Sébastien Grosjean. Maxime Brant ne dramatise pas et reste fair-play. "C’est l’équipe qui avait le plus d’envie qui a gagné. Ils ont eu aussi ce petit brin de chance quand il le fallait."

Franchimont B 1 – Amblève B 1

Buts: N. Tychan (0-1, 60e), M. Corbusier (1-1, 93e).

Franchimont B a arraché l’égalisation à la 93e minute. "Ça doit être frustrant pour Amblève B, mais notre point n’est pas volé", estime Miguel Ruiz-Marin, qui a vu un "bon petit match tactique de P4".

Le coach visiteur, Werner Zeimers, reconnaît que le "point est logique mais personne n’aurait rien trouvé à redire si l’on avait gagné. C’est quand même un résultat positif qui vient stopper trois défaites de rang."

Heusy B 1 – Honsfeld B 1

Buts: R. Reiners (0-1, 12e), L. Van Den Bossche (1-1, 47e).

"On a assisté à un match de fin de saison, très mauvais des deux côtés, même si Honsfeld B a fait un meilleur début de match", analyse l’entraîneur heusytois, Jean-Claude Léonard. Le T1 visiteur, Raymon Heiners, qui a pris le sifflet, partage l’avis de son confrère mais il regrette que son équipe "n’ait pas mis à profit sa domination en première mi-temps".