Buts: Emonts-Gast (0-1, 56e et 0-2, 69e)

Jeudi soir, les Baelenois auraient pu faire mieux face à une équipe de Lontzen qui n’a pas eu besoin d’aller dans ses derniers retranchements pour arracher la victoire.

Goé 0 – Xhoffraix 4

Buts: Pierry (0-1, 10e), L. Bernard (0-2, 73e), Dandrifosse (0-3, 89e et 0-4, 90e)

"Il n’y a pas eu de match, Xhoffraix était beaucoup plus fort que nous, avouait Thierry Polis, l’entraîneur goétois. Il n’y a pas de positif à retirer. Heureusement, je vais récupérer Heggen et Bodson qui étaient suspendus."

"À la fin d’une très bonne première mi-temps, on ne menait que 0-1 malgré 4 ou 5 grosses occasions, racontait Sylvain Henrard, le T1 xhoffurlain. Notre président tenait à remercier celui de Goé qui a accepté de décaler ce match au vendredi."

Walhorn 6 – Spa 2

Buts: Klöcker (1-0, 17e), Ovi (1-1, 19e), Chanson (1-2, 21e), Aussems (2-2, 25e), Buchholz (3-2, 36e), Lambertz (4-2, 44e), Evertz (5-2, 80e et 6-2, 89e)

"On a eu une belle réaction après avoir pris deux goals en deux minutes, racontait Stefano Francini, le coach de l’Union. Spa a mis la pression après la pause mais on a tenu le coup avant de marquer en fin de match."

"Je n’ai pas reconnu mon équipe en 1re période, regrettait le T1 spadois Steve Paquay. C’est dommage car on les a fait douter par la suite et ce match aurait pu tourner si nous avions pu faire 4-3."

Lambermont 1 – Honsfeld 4

Buts: Reiners (0-1, 39e), Lanckhor (0-2, 42e et 0-3, 43e), Marino (1-3, 53e), Dederichs (1-4, 76e)

"Avec une équipe rafistolée, nous étions bien en place avant d’encaisser trois fois sur des phases arrêtées, expliquait Quentin Demollin, le coach lambermontois. A la reprise, on marque puis on touche le poteau et on loupe un face-à-face. Le 2-3 aurait pu les faire douter."

"Mon équipe n’a pas proposé le foot que j’espérais, reconnaissait Pascal Jost, le tacticien du HSV. Mais on marque sur les phases arrêtées, c’est une de nos grosses qualités."

SRU Verviers 0 – Sart B 2

Buts: Méant (0-1, 40e), Lejeune (0-2, 60e)

"Il y a eu des faits de match contre nous mais cela n’explique pas notre défaite car nous avons eu cinq fois plus d’occasions que les Sartois, pestait Serge Kessel, le coach du Skill. Après Lambermont, on loupe encore le coche mais la lutte pour le maintien n’est pas encore terminée."

"Fidèles à ce qu’on montre depuis un mois, on récolte trois nouveaux points importants, se réjouissait Bruno Herman, le T1 sartois. En difficulté sur leurs longs ballons, on est parvenu à ne pas encaisser."

Cornesse 1 – Jalhay 0

But: Moreau (1-0, 89e)

"Je dédicace cette victoire au supporter de Jalhay qui m’avait dit de regarder le classement lors du match aller, je lui fais même un gros bisou", lâchait Jonathan Félix, le T1 de Cornesse, où l’on apprend qu’Anthony Schwanen (Lambermont) a signé. Il rejoindra son frère Jonathan, qui a rempilé. "Cette défaite n’est pas méritée, on a eu des occasions franches et mon gardien a terminé ce match complètement propre, analysait Rocco Sutera, l’entraîneur jalhaytois. Après 18 bons matches, on est à deux points du leader à la trêve puis on gâche la suite. J’espère encore gagner des matches cette saison, j’ai revu une équipe qui en voulait ce dimanche à Cornesse."

Elsenborn 4 – Butgenbach 1

Buts: Spee (1-0, 12e et 2-0, 25e), Urbain (2-1, 40e), Scholl (3-1, 57e et 4-1, 75e)

Carte rouge à Elsenborn: Spee (53e, 2cj.)

Beau succès d’Elsenborn, en infériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, dans le derby.

"Un vrai derby et on n’est jamais vraiment rentré dedans, résumait Ludek Mach, le T1 de Butgenbach. À 2-1, on loupe deux fois l’égalisation mais on n’a pas eu d’autres occasions."