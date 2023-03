Évolution du score: 10e: 16-15, 20e: 30-30 (14-15), 30e : 46-49 (16-19), 40e : 61-63 (15-14).

RABC ENSIVAL B: Lejeune 25, Louis 10, Delporte 5, Mourant 7, Detry 0, Delsemme 3, Buizza 11, Hauglustaine 2, Dessart 0.

"Pour espérer revendiquer quelque chose face à ce gros adversaire, il fallait être solide et discipliné défensivement", estime le coach ensivalois, Jérémy Delsemme. "Ça a été le cas ! On s’est parfois précipité offensivement, mais on a fait ce qu’il fallait aux bons moments."

Esneux St-Louis UTD E 75 - RBC Pepinster B 84

Évolution du score: 10e: 29-23, 20e : 46-41 (17-18), 30e : 53-58 (7-17), 40e : 75-84 (22-26).

RBC PEPINSTER B: Pirenne 4, Lecomte 0, Goemans 0, Lejeune 14, Wergifosse 2, Francot 5, Dawant 2, Masson 6, Jennès 26, Hardy 19.

"Match très tendu mais une mentalité exemplaire et un esprit d’équipe à toutes épreuves", apprécie Chris Francot, le coach pepin. "Il nous fallait cette victoire pour rester sereins. La présence de Maucourant dans les gradins nous a beaucoup aidés. Jennès a fait un chantier incroyable pendant 40 minutes et Pirenne a assuré aux moments clés."

Herve-Battice 106 - Esneux St-Louis UTD D 63

HERVE-BATTICE: Loupart 7, Grifnée 15, Piret 16, Mottard 18, Bonni 29, David 4, Linotte 8, Vanasch 9.

"Très belle réaction du groupe face à une équipe qu’on avait battue d’un point seulement à l’aller", apprécie Michel Derouaux, le coach herbager. "Vraiment la définition d’une victoire collective, chaque joueur était dangereux offensivement et la balle a bien circulé."

Harimalia BC 67 - RBC Aubel B 53

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 14, Correa 2, Horevoets 10, Grégoire 0, Blaise 17, Lejeune 0, Dejardin 6, Vauchel 2, Leduc 2.

"Nos adversaires ont bétonné derrière avec une zone durant tout le match", détaille Gauthier Liégeois, le coach aubelois. "De notre côté, on a manqué de réussite comme d’envie. On ne pouvait donc rien espérer de mieux."

Theux BC 107 - RBC Alleur C 58

Évolution du score: 10e: 25-18, 20e: 48-30 (23-12), 30e : 77-41 (29-11), 40e : 107-58 (30-17).

THEUX BC: Lentz 10, Toussaint 0, Liégeois 6, Rondoz 6, Caro 18, Cawez 3, Massin 5, Caubergh 40, Pieffer 7, Barbay 12.

Klassen blessé et Boussmane jeune papa, Theux n’a pas fait dans le détail. "On attendait une réaction après nos deux dernières défaites", explique le coach Sébastien Hella. "Et on l’a eue ! Certes l’adversaire s’était déplacé à sept mais on a su mettre de l’intensité dès le début du match. Ce qui nous a permis de courir et de nous mettre en confiance. Chaque joueur a participé au scoring mais il faut évidemment souligner le carton de Laurent Caubergh: il n’a pratiquement rien raté et atteint la barre des 40 points !"

À noter, l’officialisation de l’arrivée à Theux d’Alex Bousmanne (Aubel) la saison prochaine.