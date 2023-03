Lucas Fassin (SRU Verviers) à Rechain-Lambermont

L’attaquant du SRU Verviers (P3D) a marqué son accord pour évoluer dans le club fusionné Rechain-Lambermont pour la saison prochaine.

Tecqmenne (Olne) suspendu…

Le Olnois Maxime Tecqmenne n’a pas joué contre Rechain, car celui-ci était suspendu.

… tout comme Lindemann (Warsage)

Pour le partage face à Tilleur (0-0), le mentor warsagien Vivien Forthomme devait se passer de son défenseur central Fabrice Lindemann suspendu.

Provinciale 2C

Waimes Faymonville très fâché

Ayant avancé le match à la demande de La Calamine B, le club fagnard ne comprenait pas que les visiteurs se soient déplacés avec les suspendus de la D3 (Mauclet et Hubert), en plus de Van Melsen et Meessen non repris. "Je trouve ça déplacé !", lâchait le mentor Jean-Claude Sonnet. "On accepte de décaler le match pour eux et ils en profitent pour aligner leurs joueurs suspendus. Je trouve normal qu’ils reprennent des gars non sélectionnés, pas les autres. Je veux bien faire plaisir mais là, c’est abusé !" Du côté calaminois, le T1 Mike Hendrick regrettait d’avoir été pris à partie avant la rencontre mais "remerciait quand même Waimes de l’avoir décalée pour le Laetere de Welkenraedt."

Les Hautes Fagnes sans… vareuses

Fin de saison difficile pour les Hautes Fagnes. La lanterne rouge s’était déplacée à Recht sans vareuses. Heureusement, le club visité n’a pas hésité à lui prêter son second jeu. "Grand merci à Jérôme (Stark) et à Recht pour leur geste", saluait le T1 fagnard Grégory Hendrick. Sur le terrain, ses hommes ont remercié les Rechtois par une… victoire (3-5).

… mais avec un staff au complet

Damien Zanzen (T2) et Servet Sumer (entraîneur des gardiens) épauleront Grégory Hendrick la saison prochaine.

4 reconductions à Franchimont

Simonis, Noblué, Hurdebise et Henrion seront toujours à Franchimont la saison prochaine.

Dongo ne jouera plus pour Verviers

William Diederen en partance pour Fize, Régis Jérosme pour l’UCE Liège, c’est au tour de Denis Dongo de quitter le RCS Verviers. La différence avec les deux premiers est qu’il arrête dès à présent. Les bruits d’une future fusion avec Dison laissent déjà des traces au sein du noyau verviétois.

Fin de saison pour Thomas Finck

Souffrant d’une côte froissée, le portier rechtois Thomas Finck ne devrait plus jouer cette saison. C’est Ratoti Andrei, le gardien de la réserve, qui prend le relais.