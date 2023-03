Julien Haydan a pris ses marques à Ster-Francorchamps : "La 1ère fois que je marque contre mon futur club"

Julien Rentmeister se remet actuellement d’une déchirure des ligaments croisés (il vient de reprendre les entraînements) et a donc suivi les débats depuis la tribune. Julien Haydan était quant à lui sur le terrain. Et il a inscrit le but de l’égalisation contre ses futures couleurs. "C’était un peu spécial de jouer face à Ster, souriait-il. Mais je n’avais pas spécialement plus de pression que d’habitude. J’ai essayé de faire un bon match, comme tous les dimanches. Ster, ce sera pour la saison prochaine. Là, on doit d’abord se sauver avec l’UCE. Il faudra se battre jusqu’au bout. Je n’ai jamais connu une descente et je ne veux pas connaître ça cette saison."

C’est sur coup-franc que Julien a inscrit son but. "Ma frappe est déviée mais je pense qu’elle partait bien. C’est la première fois que je marque contre mon futur club. Sans rancune, j’espère. Je suis content de ce point pour mon équipe, on s’est bien battus et on a été présents dans l’impact. On est venus avec nos armes."

Déjà buteur à l’aller (l’UCE l’avait emporté 2-1), Julien Haydan (26 ans) a déjà pas mal bourlingué. Formé au FC Liège, il a découvert le foot adultes à Beaufays, en P3 puis en P1. Cap ensuite sur Herstal, pour deux saisons avant de passer à Jeuk (P2 limbourgeoise), Melen et enfin l’UCE.

"J’ai connu Pascal Collin à Melen. Il m’a contacté très tôt pour le rejoindre à Ster la saison prochaine. J’ai fait mon choix assez vite, je suis certain qu’on pourra faire du bon boulot avec lui. Avec la base actuelle et les transferts, je pense que l’on sera compétitifs", explique le joueur de Saive, assez polyvalent. "À la base je suis back gauche. Mais à Herstal, je faisais tout le flanc. Je peux jouer ailier gauche ou droit. Je préfère en tout cas avoir un rôle plus offensif."