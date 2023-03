Julian Demarteau (Dison): "Je retrouve mon niveau, mais je peux mieux"

Il n’y a pas que les buts qui confirment le retour en forme du jeune homme. Dimanche contre Ganshoren, il était dans tous les bons coups. Ses centres millimétrés ont mis le feu aux poudres à plusieurs reprises dans le rectangle des visiteurs et son coup-franc repoussé par la latte aurait pu être l’un des buts de l’année.

Dans un rôle un peu plus libre, "en faux dix" comme le dira d’ailleurs son entraîneur, Julian a brillé. C’est simple, tous les dangers sont venus du côté gauche. Son entente avec Manfredi a d’ailleurs été excellente.

"J’ai fait beaucoup d’efforts pour revenir et ça paye maintenant mais je sais que je peux faire encore mieux."

Arrivé pendant la première année de Covid, il est à sa troisième saison au Val Fassotte. "Et j’ai donné mon accord pour une année de plus, confirme-t-il. Lorsque j’ai quitté Wiltz (Luxembourg), Dison me semblait la meilleure solution. Et cela s’est confirmé avec les années. Nous sommes devenus champions et nous voilà avec déjà 40 points pour notre première saison en D2. Ce n’est pas mal du tout."

Si tout Dison espère terminer dans le Top 5, cela passera aussi par un Demarteau en grande forme. Ce serait un win-win pour un club qui ne cesse de grandir et pour le joueur qui rêve toujours de retrouver le plus haut niveau. De quoi le motiver pour briller les derniers matchs qui restent et racheter une saison qui n’aura pas été facile pour lui.