Ster-Francorchamps "ronronne" et perd deux points contre l’UCE Liège (vidéo)

"On ne le fera jamais"

"C’était un mauvais match de notre part, reconnaissait le coach sterlain Vincent Heins. On a bien joué pendant le premier quart d’heure puis on est tombé dans un jeu poussif. L’arbitre a cassé le jeu, aussi. Ce n’est pas à cause de lui que l’on a fait un mauvais match, mais on n’a vu que lui. Il n’y a que sur une phase arrêtée que l’UCE pouvait revenir et c’est ce qui s’est passé. En ne menant que 1-0, ça nous pendait au nez." Même si Ster reste invaincu sur son terrain, l’UCE Liège confirmé leur statut de “bête noire” du club du circuit. "Si on ne pouvait pas battre cette équipe aujourd’hui, alors on ne le fera jamais. Cette équipe a été courageuse et a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout mais je l’ai trouvée faible. De notre côté, les joueurs offensifs qui sont montés n’ont pas amené grand-chose. Ils ont ronronné comme les autres. C’est peut-être le résumé du match: un doux ronronnement."

Interview vidéo de Jordy Dardenne (Ster-Francorchamps)

Ster-Francorchamps 1 – UCE Liège 1

Arbitre: M. Vitiello

Cartes jaunes: Thelen, Joao, Dardenne ; Nkaku, Tudisco, Henquet.

Buts: Dardenne (1-0, 43e), Haydan (1-1, 76e).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Lambrechts, Wangermez (58e Delhez), Boreio, Joao, Thelen, Crisigiovanni, Gilis (67e Calisgan), Dardenne (81e Domken), Scheffer.

UCE LIÈGE: Joslet, Grava, Dabeye, Henquet, Olivier, Mazouze, Bemelmans, Haydan, Dreezen, Nkaku (59e Afkir, 66e Thirion), Tudisco.