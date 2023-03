RBC PEPINSTER: Halkin 8, Francoeur 11, Delsaute 11, Deblond 5, Nyssen 9, Wintgens 13, Maréchal 17, Beaujean 0.

Toujours privé de Maucourant et Pirson, Pepinster a sans doute un peu manqué de rotations en fin de partie. "Le score est forcé, nous menions de cinq points dans le troisième acte et nous n’étions que trois ou quatre longueurs derrière nos hôtes à quelques minutes de la fin", pointe le coach pepin, Pascal Horrion. "Quelques décisions arbitrales en notre défaveur ont provoqué de la frustration dans mes rangs. D’où une série de fautes suivies de lancers francs en faveur de Flénu qui s’est réellement détaché dans le final."

Chez un adversaire revenu à un bon niveau après un passage à vide dans ce championnat, Pepinster ne pouvait espérer guère mieux de ce long déplacement.

"On aura été battu deux fois de la même façon par cette solide équipe", poursuit le T1. "On a tenté six ou sept défenses sur la partie… qui fonctionnaient bien à chaque fois quelques minutes avant que Flénu ne s’adapte très bien. Particularité de cette équipe, seulement quatre marqueurs se sont illustrés !"

Pepinster recevra à présent Quaregnon (avant-dernier), l’occasion de renouer très vite avec la victoire même si les deux blessés ne semblent pas prêts à reprendre rapidement.