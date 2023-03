"Pas du grand football mais le job a été fait", réagit Selatine Deniz (Malmedy) après la victoire à Sprimont B

"Dans des conditions difficiles, on a été appliqué et on a fait le job", glisse le T1 Selatine Deniz. "Ce n’était pas du grand football mais il n’était pas possible pour les deux équipes de produire autre chose."

La première période met du temps à réellement démarrer. Il faut d’ailleurs attendre la 25e minute pour voir Ziga semer le trouble dans la défense malmédienne. Cette première offensive a le don de réveiller les visiteurs qui répondent par Denis (26e), Samray (34e) et Nijhof (40e).

De retour des vestiaires, Malmedy se montre plus incisif et prend le jeu à son compte. À la 51e, Nijhof profite d’un très bon travail de Mathonet sur le côté gauche pour faire sauter le verrou sprimontois (0-1).

"Notre première des sept finales"

"Dans ce genre de rencontre, celui qui marque le premier gagne", enchaîne le technicien des Verts. "Heureusement, ça a été nous. Sur l’ensemble du match, la victoire me semble méritée. Je tiens à féliciter les jeunes sprimontois qui continuent à tout donner. Chapeau ! De notre côté, on remporte notre première des sept finales qui nous restent. C’est positif."

Si Sprimont B tente de réagir, ce sont les Malmédiens qui se montrent encore dangereux par Nijhof (71e) et Krings (75e), avant que Quentin Jacob tue tout suspense à sept minutes du terme (0-2).

"On a essayé de proposer du jeu mais ce n’était pas simple sur une telle surface", explique le coach sprimontois Faustino Garcia. "Ce match s’est joué sur des détails et Malmedy s’est montré plus fort dans les moments clés. Même menés, mes jeunes joueurs n’ont pas baissé les bras et ont continué à jouer. Jusqu’au rectangle, c’était bon. Ensuite, c’était plus compliqué."

Sprimont B 0 – Malmedy 2

Arbitre: M. Didrelli.

Carte jaune: Samray.

Buts: Nijhof (0-1, 51e), Q. Jacob (0-2, 83e).

SPRIMONT B: Claessens, Rasquin, Corman, Raoud (54e Delville), Ipanga, Cugnon, Ruiz (71e El Otmani), Fassotte (75e Latona), Carrea, Pedrosimao, Ziga.

MALMEDY: Errens, R. Jacob, Samray (87e Simon), Cassoth, Mathonet, Le Bohec, Krings (85e Custinne), Denis, Q. Jacob (85e Bucak), Crosset, Nijhof (77e Dethier.