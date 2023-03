Buts: Alzeno (0-1, 15e), Keto Zitalu (0-2, 25e).

"On a manqué d’agressivité en 1re période mais on a vu tout autre chose en seconde. La gueulante de notre capitaine a fait du bien, on aurait mérité de marquer un petit but", commente l’Olnois Vincent Peduzy.

"On a réussi à imposer notre système de jeu sur un terrain très difficile à pratiquer. Trois U17 ont rejoint mon noyau pour ce match, on a manqué d’automatismes", explique le mentor verviétois Farjad Talukder.

Battice B 3 – Trois-Frontières B 0

Buts: Marchal (1-0, 13e), Lejeune (2-0, 19e), Rasquinet (3-0, 21e).

"Globalement, c’était un très bon match. Mes joueurs ont respecté les consignes et la théorie, ils étaient très impliqués", se réjouit le Batticien Clément Weber.

"Mes joueurs ont dormi durant toute la 1re mi-temps. Ils se sont réveillés en deuxième, mais c’était trop tard", peste le Frontalier Diamant Halili.

Soiron 1 – Charneux 5

Buts: Demonceau (0-1, 3e), J. Simonis (0-2, 13e), S. Charbon (0-3, 30e), Bragard (0-4, 33e), Echchekhar (1-4, 35e), J. Simonis (1-5, 87e).

"Nos adversaires se sont déplacés avec une grande envie de gagner, contrairement à nous. Mes joueurs doivent se remettre en question et se relever de cette mauvaise passe", souligne le T1 de Soiron Christophe Romain.

"Si on voulait continuer à titiller le FC Eupen B, la victoire était obligatoire. Le score reflète vraiment le match de Charneux aujourd’hui", relate l’entraîneur charneutois Michel Lousberg.

Lambermont B 1 – Cornesse B 1

Buts: Chabaane (1-0, 20e), Courdier (1-1, 40e).

"C’était un très bon derby, chaque équipe a eu sa mi-temps. À titre personnel, j’ai fait de très mauvais changements, les joueurs montés au jeu en cours de match n’ont rien apporté", avoue le Lambermontois Patrick Kosters.

"On a frappé trois fois sur le poteau. Sur l’ensemble de la rencontre, on aurait mérité de l’emporter", résume le Cornésien Raph Van Acker.

Soumagne B 0 – Bolland B 8

Buts: Mathurin (0-1, 5e), Eelen (0-2, 14e), Luparello (0-3, 59e), Xhonneux (0-4, 61e), Mathurin (0-5, 70e), Fohn (0-6, 73e), Mathurin (0-7, 83e), Fohn (0-8, 87e).

"J’ai dû composer avec des joueurs de réserve qui ne s’entraînent pas. On a logiquement craqué en 2e mi-temps. Il y a un gros manque de motivation, ça devient vraiment compliqué", avoue Serge Desmit (T1 Soumagne B).

"Je suis logiquement content du résultat. C’était un très bon match, on a vu de beaux goals et du bon jeu", se félicite le coach bollandois Thomas Zegels.

Stembert 0 – FC Eupen B 1

But: Malmendier (0-1, 65e).

"Les deux équipes ont fait un tout bon match aujourd’hui. On n’a pas fait de cadeau aux Eupenois. Avec un peu plus de lucidité, on aurait même pu revendiquer un point", estime l’entraîneur stembertois Marc Lekeu.

"C’était le match piège par excellence, Stembert nous a mis en difficulté. Je tiens à féliciter le T1 d’en face qui a dû arbitrer la rencontre, il a fait un match exceptionnel", lâche sportivement Andy Malmendier (FC Eupen B).

Hombourg B 7 – Union Limbourg 1

Retrouvez le résumé de notre affiche du week-end en cliquant ici.