Buts: Laaraj (0-1, 52e), Böhm (1-1, 84e)

Contre une formation du top 5, La Minerie B signe un beau résultat que nuance son T1 Francesco Dell’Aquila: "Sur papier c’est un bon point mais on revient de là frustrés car on a sorti une excellente prestation qui aurait mérité mieux."

Ent. Pepine 1 - Beaufays B 3

Buts: Balhan (0-1, 21e), Gillet (0-2, 23e), Lecloux (1-2, 54e), Wellens (1-3, 86e)

Pour le mentor pepin Yves Voos, l’analyse de cette partie était simple: "On fait 3 cadeaux à une équipe de Beaufays qui l’emporte sans avoir eu d’occasions. C’est un peu triste car il y avait un net mieux dans le chef de mes joueurs par rapport aux dernières semaines."

Bolland 0 – Andrimont 5

Buts: Duran (0-1, 42e), Kambembo (0-2, 44e), Azzouzi (0-3, 55e), T. Stancher (0-4, 60e ; 0-5, 86e)

Dans le dur depuis plusieurs matchs, Bolland s’est écroulé contre Andrimont. "Avec énormément d’absents, on se doutait bien que ça allait être compliqué" commente le coach Antoine Wilkin qui a lui-même dû jouer une demi-heure en fin de partie. "On a malgré cela plutôt bien tenu mais les deux buts encaissés juste avant la mi-temps nous ont tués." Du côté d’Andrimont, la préparation du tour final suit son cours. "On a un peu trop voulu forcer les choses en première mi-temps mais dès que le verrou a sauté, on s’est libérés", pointe l’entraîneur Manu Ruiz Marin qui verra son buteur Terry Stancher rejoindre Trooz (P2B) l’an prochain malgré une parole donnée pour prolonger chez les Canaris il y a quelques semaines. "C’est vrai mais on a discuté calmement et il part avec mon aval et celui du comité", commente le technicien.