Buts: Van Melsen (0-1, 67e ; 0-2, 73e), Demerkazan sur pen (1-2, 90e), Monie (2-2, 90e)

Carte rouge à La Calamine B: L. Hubert (2j, 90e)

"Je ne peux que féliciter mes gars. Quand je vois avec quoi s’est déplacé La Calamine B, ce point n’est que plus beau", se félicite le T1 turc Jean-Claude Sonnet. "Tout est réuni pour l’emporter puis on commence à douter après le penalty. C’est impardonnable", peste le coach calaminois Mike Hendrick.

Trois-Ponts 2 – Welkenraedt 1

Buts: Schmitz sur pen (1-0, 17e), Cordonnier (2-0, 35e), Plom sur pen (2-1, 68e)

Carte rouge à Welkenraedt: Launoy (2j, 88e)

"Ce n’était pas terrible mais on a les trois points. Il y a peut-être eu une certaine décompression après Stavelot", analyse le tacticien tripontain Greg Rondeux. "S’il manquait tout en première mi-temps, on a livré une bonne seconde. On a eu plusieurs fois l’occasion de faire 2-2", note son homologue Greg Degotte.

Recht 3 – Hautes Fagnes 5

Buts: Spoden (0-1, 22e), Collignon sur pen (1-1, 32e ; 2-1, 42e), Michel (3-1, 43e), S. Henon sur pen (3-2, 58e ; 3-3, 66e), Sonnet (3-4, 70e), Pette (3-5, 80e)

"C’est le syndrome Recht ! Quand on joue contre les derniers, on les prend de haut. C’était très très mauvais", déplore le mentor rechtois Jérôme Stark. "Je suis fier des gars, de leur mentalité. Ça nous met en confiance pour le prochain derby contre Waimes", glisse le technicien fagnard Grégory Hendrick.

Franchimont 2 – Amblève 1

Buts: Johanns (0-1, 51e), Henrion (1-1, 81e), Bielen (2-1, 87e)

Carte rouge à Amblève: Meessen (2j, 45e)

"En supériorité, on s’est mis en difficulté. La victoire n’est pas volée même si le match a peut-être bien tourné pour nous", estime l’entraîneur des 600 Olivier Laffineur. "L’exclusion de Charly nous met dans l’embarras", regrette son homologue Robin Demarteau. "On se fait ensuite surprendre dans les dernières minutes, c’est dommage."

Weywertz 1 – Stavelot 1

Buts: Troch sur pen (0-1, 35e), Max. Heinen sur (1-1, 85e)

"D’un point de vue général, on prend un bon point contre les premiers. Après la pause, on a eu plusieurs grosses occasions", commente l’entraîneur de Weywertz Benjamin De Vuyst. "Chaque équipe a eu sa mi-temps et le nul est logique. C’est quand même un peu frustrant car on doit avoir au moins trois penaltys", glisse le mentor stavelotain Julien Godard.

Rocherath 2 – Sart 0

Buts: Marlet (1-0, 14e), Lambertz (2-0, 68e)

"C’était une journée importante puisque tous les premiers s’affrontaient", avance le T1 de Rocherath Stefan Bongard. "Contre une équipe bien en place et avec nos nombreux absents, nous avons vécu un match très compliqué", avoue le coach sartois Rudy Sienbenbour.

RCS Verviers 1 – Heusy 3

Buts: Ben Sellam (1-0, 7e), Lolos (1-1, 10e), Qualizza (1-2, 17e), Chauveheid (1-3, 21e)

"Après une bonne entame de match, l’équipe a reculé et je ne sais vraiment pas pourquoi", regrette le technicien verviétois Gabriel De Luca.

"Les joueurs sont géniaux !" lâche le CQ heusytois René D’Haese. "C’est merveilleux d’avoir un groupe et une ambiance comme ça."

Emmels 0 – Trois-Frontières 3

Buts: Pirnay (0-1, 67e ; 0-3, 86e), Renardy sur pen (0-2, 82e)

"Je ne suis pas mécontent de notre prestation vu le noyau déforcé. C’est presque le maximum qu’on pouvait attendre", dixit Éric Richter, le T1 d’Emmels. "Si ça n’a pas été simple, la victoire est logique. S’ils marquent le penalty à 0-0, on assiste à un tout autre match", explique son homologue Fabrice Burdziak.

EN BREF

Arnaud Barth entraînera bien Waimes Faymonville

On attendait la confirmation officielle et c’est à présent chose faite. Arnaud Barth sera bien à la tête de Turcs la saison prochaine. Son T2 sera Romain Jacob (Malmedy) qui cumulera sa fonction avec celle de joueur. À noter que Thomas Gabriel (Recht) rejoint également le club fusionné.

Trois nouvelles arrivées aux Hautes Fagnes

Bill Theysgens (Jalhay), son frère Harrisson (Franchimont) et Adrien Parmentier (Spa) évolueront aux Hautes Fagnes la saison prochaine.

Schmitz va quitter Trois-Ponts

Nordine Schmitz, le solide défenseur tripontain, évoluera à Lierneux (P3 luxembourgeoise) la saison prochaine.