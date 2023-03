Buts: Jochmans (1-0, 37e), Binet (2-0, 89e).

"Cela a été difficile dans les dix premières minutes. On s’est bien repris et on mène 1-0 à la pause. On pousse en seconde mi-temps et on inscrit le deuxième but", se réjouit le mentor olnois Christophe Legros.

En face, son confrère Marc Ansion était fataliste.

"Avec cinq suspendus dont les frères Crits et Kevin Ernst, cela a été très compliqué. Nous avons fait un mauvais match. Nous n’avons rien à revendiquer."

Oupeye 0 – Battice 5

Buts: Vandermeer (0-1, 9e), Marechal (0-2, 55e), Janssen (0-3, 64e ; 0-4, 82e), Smets (0-5, 85e).

"J’ai remis les joueurs face à leurs responsabilités. On devait être plus concrets devant le but et on l’a été. Ce n’est que 0-1 à la mi-temps, mais le score logique aurait été de 0-3, voire 0-4. On en met cinq, mais on aurait pu en mettre dix", raconte le joueur-entraîneur, mais également buteur batticien Benjamin Marechal.

Aubel B 0 – Étoile Dalhem 0

"Je suis très content de garder le zéro derrière. J’ai vu Aubel B faire un pressing haut qui a bien ennuyé Dalhem. Je suis vraiment satisfait. On reprend un point d’avance sur Oupeye et la descente", se réjouit le chef de meute aubelois David Malta.

Warsage 0 – Tilleur 0

Carte rouge à Warsage: Raskinet (82e directe).

"Chaque équipe a respecté son plan de jeu. Tilleur défendait bas et Warsage qui monopolisait le ballon. Nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions, mais nous avons une latte peut rentrer pour le même prix. Le partage est logique et la P3 a gagné. Je suis satisfait", avoue le tacticien warsagien Vivien Forthomme.

EN BREF

Deux arrivées à Warsage

Le coach de Warsage Vivien Forthomme annonce l’arrivée de Noah Mevis, gardien de but de Melen B ainsi que l’arrivée du joueur de Huy (et ex-Sprimont) Jérémie Cziagel.

Binet dit non à Battice

L’attaquant d’Olne Cyril Binet avait marqué son accord pour évoluer à Battice la saison prochaine, mais celui-ci s’est finalement rétracté. Il serait suivi par Rechain et La Minerie.