Melen prend une claque au FC Eupen: "Si c’est 6 ou 7, il n’y a rien à dire"

Déjà sur du velours, le FC allait corser l’addition à la demi-heure lorsque Cédric Laschet contraignait Leroy à l’auto-but sur un centre puissant. Et Si Henke relançait (un peu) Melen sur penalty, les Eupenois mettaient vite un terme à ce début de révolte en inscrivant un quatrième but sur penalty. Après la pause, le match se résumait à une possession stérile de Melinois qui voyaient les Germanophones enchaîner les contre-attaques dans leur dos. La maladresse offensive des avants locaux et un bon Gohan Piron dans le but visiteur laissaient toutefois le score en l’état. "Si on termine avec 6 ou 7 buts, il n’y a rien à dire" souriait le mentor eupenois Patrick Kriescher dont les troupes ne sont désormais plus très loin de prolonger leur bail en P1. "Ces trois points nous font beaucoup de bien. Il faudra finir le travail dans les semaines à venir."

FC Eupen 4 – Melen 1

Arbitre: M. Fickers.

Cartes jaunes: Dreessen, Meyer, B. Laschet, Krafft ; Rodriguez, Demelenne, Mottoulle, Memeti

Buts: Fumagalli (1-0, 11e ; 2-0, 17e), Leroy csc (3-0, 33e), Henke sur pen. (3-1, 37e), C. Laschet (4-1, 42e)

FC EUPEN: Pelzer, Schins, Dreessen, Vanaschen, Palm (79e Neumann), Tonkovic, B. Laschet (64e Colle), Krafft, Meyer (77e Nsumbu), C. Laschet, Fumagalli (66e Benlahbib).

MELEN: Piron, Nsimbalusinga, Dumoulin, Leroy, Memeti, Domingos (51e Keita), Rodriguez (46e Habrand), Yumusak, Henke, Demelenne, Mottoulle.