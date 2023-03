"Il faudra à présent se remettre de cette euphorie pour se reconcentrer sur le championnat dans lequel il nous manque encore l’une ou l’autre victoire pour assurer mathématiquement notre maintien", explique Christophe Hauglustaine, l’assistant-coach. "Mais tout le groupe n’a qu’une envie, tout faire pour revivre une telle soirée qui a mobilisé l’ensemble du club. Toutes nos équipes seniors étaient représentées !"

C’est dès 16 h 30 que le premier car s’est mis en route avec les joueuses, le staff et une première partie des supporters. Un second car démarrant une demi-heure plus tard alors que d’autres faisaient le trajet en voiture, c’est plus d’une centaine de supporters herbagers qui ont teinté de jaune et de bleu les tribunes montoises. "De quoi mettre une ambiance géniale, notre public était en feu et a même dû être tempéré par les stewards locaux", explique le coach Alain Denoël qui, comme son groupe, conservera un souvenir exceptionnel de ce rendez-vous.

Un retour à 2 heures du matin

Un beau cadeau aussi pour le président du club herbager, Pierre Dumoulin, qui affectionne tout particulièrement cette compétition dont Herve-Battice avait remporté la première édition. "Tout le monde est fier de notre prestation lors de cette finale", se réjouit celui-ci. "Bon, à 44-43 à 14 minutes de la fin, tu te mets quand même à espérer…"

On a donc quand même fait une grosse fête sur le retour… "Dans le car, l’ambiance était survoltée et l’alcool coulait à flots", détaille Christophe Hauglustaine. "Avec un retour à 2 heures du matin à Battice. Il y avait pas mal de fierté dans le groupe. Mais aussi un peu de frustration de savoir que, tant que le règlement ne changera pas, aucune équipe de R1 ne pourra espérer remporter la Coupe AWBB face à une équipe liégeoise qui a aligné cinq joueuses de D1."