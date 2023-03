La Calamine a "respecté le plan de jeu" à Durbuy

La Calamine joue bien mais manque de précision dans ses reconversions offensives et ne parvient pas à faire le break. Les débats s’équilibrent et Durbuy mène la vie dure à ses visiteurs en répondant avec du beau jeu mais leurs situations ne parviennent pas en zone de finition.

Ce fameux break survient à la 55e des pieds de Jordan Remacle sur le second assist du jour d’Aristote Lufuankenda. À 0-2, les visités tentent, à nouveau, de se porter vers l’avant mais sans réellement porter le danger vers le but adverse car l’arrière-garde germanophone s’y oppose de belle manière et entérine la victoire. "L’équipe a respecté le plan de jeu de manière sérieuse et appliquée. J’avais dit dans mon discours d’avant-match qu’une victoire nous permettrait de regarder vers le haut et donc, on peut se permettre d’encore croire au tour final. Ce serait une belle récompense pour la plupart de nos jeunes joueurs qui découvrent la nationale", dixit Alex Digregorio.

Durbuy 0 - La Calamine 2

Arbitre: M. Vahé.

Cartes jaunes: Kiwobo, Turhan ; Cornet.

Buts: Belle (0-1, 2e), Remacle (0-2, 55e).

DURBUY: Wasterlain, Turhan, Ngardial (70e Bouyaalan), Kaba, Amisi Kasabala, Sissoko, Kiwobo, El Mezouari, Ndudi-Ngoma (56e Chéralin Batantou), Toure, Makwala Kaka Ndudi.

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Seewald, Hungs, Smits (81e Roex), Cornet, Krhlanko, Remacle (87e Aritz), Bennane (75e Bultot), Lufuankenda (76e Legenvre), Belle.