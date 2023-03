La belle série du RFC Liège a pris fin chez les Francs Borains

Pour la deuxième fois de la saison, les Sang et Marine se sont inclinés après une impressionnante série de dix-huit rencontres sans défaite. "On a fait un bon match, les Francs Borains ont su profiter de quelques hésitations défensives de notre part. Sinon, je suis très satisfait de ce qu’on a produit offensivement. En première mi-temps, on n’a pas su concrétiser les occasions que l’on s’est octroyées. C’était un match d’un très bon niveau qui aurait pu basculer d’un côté ou de l’autre. On a vécu une période difficile pendant une quinzaine de minutes, ce sont des choses qui arrivent, mais on peut accepter la défaite quand on fait un match d’un tel niveau. Même mené 3-0, on a continué à produire du jeu comme on le fait chaque semaine", confiait le T1 liégeois Gaëtan Englebert.