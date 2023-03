Hombourg corrigé par Wanze/Bas-Oha: "Le score est très sévère"

"Mon équipe a bien répondu pendant une mi-temps. Mais quand on est mené, on prend des risques et on se fait punir face à une équipe de ce calibre", analyse le coach hombourgeois, Romain Cerfontaine.

"Cette défaite n’est pas déshonorante"

En seconde période, la punition mosane est lourde. Adam, Gilson et Carraro assomment le match. "Notre première mi-temps était compliquée. Ensuite, nous avons bien assuré offensivement. Nous avons retrouvé l’efficacité qu’il nous manquait. J’espère qu’on est relancé pour les six derniers matches", affirme Jean-Yves Mercenier, le T1 des Sucriers. Son homologue reste toutefois positif malgré sa première défaite sur le banc hombourgeois. "Le score est très sévère. Quand Wanze-Bas/Oha a le ballon dans le rectangle, c’est souvent but. Cette défaite n’est pas déshonorante", relativise Romain Cerfontaine, satisfait de ses joueurs. "Ils se donnent constamment à fond. C’est ça la mentalité de Hombourg. Il faudra tout donner pour sortir de cette zone rouge", conclut-il.

De son côté, le coach des Sucriers, Jean-Yves Mercenier était satisfait à l’issue de la large victoire de ses couleurs : « Je suis très content parce que ça faisait un petit temps qu’on perdait des points. Il fallait remettre cette machine en route. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui. On a eu une première mi-temps un peu compliquée où on a été décevants dans la construction. En deuxième mi-temps, on a retrouvé notre Wanze-Bas/Oha. Ça faisait très longtemps qu’on n’avait plus marqué cinq buts. En plus, sans notre buteur Neerdael. On a des joueurs qui valent mieux que le statut de remplaçant. Il reste six matches et on doit continuer à faire le maximum ».

Hombourg 1 – Wanze/Bas-Oha 5

Arbitre: M. Habets

Buts: Baltus (1-0, 6e), Adam (1-1, 7e), Moulin (1-2, 37e), Gilson (1-3, 63e) Adam (1-4, 69e), Carraro (1-5, 84e).

Cartes jaunes: Meunier (11e), Goose (47e), Duthoo (65e), Gilson (75e), Belboom (88e).

HOMBOURG: Stassen, Denoël (72e, Martin), Schnackers, Degueldre, Beckers (85e, Belboom), D. Meunier, Wets (60e, Duthoo), Bauwens, Baltus, Hick, S. Meunier (76e, Dorthu).

WANZE/BAS-OHA: Tombal, Beaujean, Rasquin, Adam (80e, Carraro), Bisconti (76e, Denorme), Goose (62e, Louis), Moureau, Moulin, Mottet, Gilson, Honay (85e, Pessotto).