Herve s’impose dans le derby face à l'Espoir Minerois avec une victoire "à l’arrache" (photos)

Les Herviens poussent d’entrée dans le camp de Minerois. Paulo Bressani est le premier à tenter sa chance, mais sa frappe enroulée passe au-dessus des buts (4e). Les visités prennent le contrôle du ballon, et peu avant le quart d’heure, Benoît Closset (isolé sur le flanc gauche) adresse un centre magnifique pour la tête de De La Cruz (lui aussi étrangement seul) qui n’a plus qu’à conclure (1-0). Les visiteurs tente de réagir, mais les frappes de Frederico et de Lucchese sont soit trop molles, soit pas cadrées pour inquiéter le dernier rempart des Fromagers Quentin Simonis. "On a été en manque d’énergie en première période. Herve marque sur sa seule occasion", soupire le mentor minerois Gino Piol. La seconde période reste à l’avantage de Herve dans le jeu. Closset, à trois reprises (50e, 52e et 77e), manque le cadre. Ce n’est que dans les dix dernières minutes que les Thimistériens se révoltent. Malgré la carte rouge de Whalid Khalid à un quart d’heure de la fin, les Rouge et Blanc s’offre trois possibilités par Jonathan Thomsin, Sergio Frederico et Anthony Piccoli qui ne trouveront pas le chemin de l’égalisation. Benoit Closset lancé seul vers un but déserté par Velghe sur un corner de la dernière chance, voit son envoi sauvé sur la ligne par Lucassen. Les Fromagers remportent ce derby du Plateau. "C’est une victoire à l’arrache. On a dominé l’ensemble des échanges. On est resté solide et on renoue avec la victoire. Je regrette que nous n’ayons pas pu inscrire le second but libérateur", souligne le technicien hervien Ben Joly. Dans l’autre camp, Gino Piol était déçu.