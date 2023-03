Eupen, séduisant en 1re mi-temps, s'incline trop lourdement à Gand (photos)

Malade, et n’ayant pas pu s’entraîner durant la semaine, le capitaine Stef Peeters démarrait la rencontre sur le banc. Un match qui débutait sur les chapeaux de roue, et le Buffalo Orban se procurait déjà une belle possibilité après seulement 30 secondes. Peu avant la 10e, l’Eupenois Magnée, virevoltant en début de partie, se faisait accrocher par De Sart à l’entrée du grand rectangle. Le coup franc puissant mais pas très bien placé de Prevjlak était détourné par le portier Nardi.

L’AS faisait plus que rivaliser et se procurait d’ailleurs les meilleures occasions, dont celle de N’Dri à la demi-heure, mais sa frappe des 20 mètres était trop croisée. Chaude alerte à la 38e, lorsque Cuypers tentait un lob sur Moser, mais le ballon heurtait le poteau.

Peu de temps avant la pause et après un sprint spectaculaire de 60 mètres balle au pied, l’Eupenois Gassama était accroché dans le rectangle (40e) mais faisait le (mauvais) choix de ne pas se laisser tomber. Dommage car derrière, le joueur prêté par le PSG loupait son face-à-face avec le gardien gantois.

L’ouverture du score arrivait juste avant la pause dans l’autre rectangle. Une passe verticale du redoutable Orban trouvait Cuypers qui remportait son face-à-face avec Moser. Frustrant pour ces Pandas, qui s’étaient montrés conquérants durant 45 minutes.

+++ Les bulletins du match sont à découvrir ici +++

La Gantoise se montrait plus entreprenante lors du deuxième acte… Et face à des Buffalos qui semblaient prendre du plaisir sur le terrain, les Eupenois craquaient à un quart d’heure du terme via Davidson, qui inscrivait un malheureux but contre son camp. Comme si cela ne suffisait pas, Okumu alourdissait le score à 3-0 (84e).

En s’imposant face au Club de Bruges ce samedi, Courtrai réalise donc la bonne opération du week-end en vue du maintien. Les Pandas restent néanmoins en dehors de la zone rouge, mais sont talonnés par Ostende et Zulte qui compte trois points de moins. Prochain match des Eupenois, dans quinze jours, après la trêve internationale, face à Anderlecht. Du costaud, à nouveau.

La Gantoise - Eupen (3-0): les photos de ce 19 mars 2023

La Gantoise 3 – AS Eupen 0

Arbitre: M. Visser.

Cartes jaunes: De Sart, Ngadeu.

Buts: Cuypers (1-0, 45e + 1), Davidson csc. (2-0, 76e), Okumu (3-0, 84e).

AS EUPEN: Moser, Davidson (85e Christie-Davies), Bessilé, Lambert, Paeshuyse, Magnée, Baiye (68e Peeters), Van Genechten (85e Alloh), Gassama (78e Nuhu), N’Dri, Prevljak (85e Davo).

LA GANTOISE: Nardi, Piatkowski (69e Okumu), Ngadeu, Torunarigha (80e Hauge), Samoise, Kums, De Sart (61e Odjidja), Fofana (80e Depoitre), Hong (80e Agbor), Orban, Cuypers.