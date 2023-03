Elsaute manque de réalisme face à Fize, "mais seule la victoire compte" se réjouit Boris Dome (photos)

Message bien reçu par Mike Corman qui, peu avant le quart d’heure, est lancé en profondeur et ouvre la marque d’une frappe du gauche qui ne laisse aucune chance au portier adverse (1-0).

Dix minutes plus tard, le même Corman hérite d’un face-à-face avec le gardien mais cette fois c’est ce dernier qui remporte le duel et empêche Elsaute de s’envoler. À la demi-heure, sur un corner, les Étoilés en remettent une couche via Campo qui tente une frappe à la retourne, mais l’excellent Antonin Kuhne détourne le ballon d’une parade cinq étoiles.

On se demandait comment Fize allait pouvoir rivaliser avec leurs hôtes mais maintenant on s’interroge sur leur capacité à pouvoir refaire leur retard. Si bien que leur premier (et unique !) tir au but (non cadré) intervient à la 58e. "Maxime François a passé une après-midi tranquille. Malgré notre manque de réalisme, on n’a rien concédé à nos adversaires et on garde le zéro derrière. Il faut retenir le positif", tempère Boris Dome, le coach elsautois.

Un manque d’efficacité

L’efficacité fait défaut dans les rangs visités mais les Fizois peuvent également compter sur leur keeper qui sort encore une belle frappe de Corman juste après l’heure de jeu pour tenter de garder ses couleurs dans le coup. Ensuite c’est Diané qui tente sa chance mais il loupe la cible. Ce n’est que partie remise puisque Dohogne, sur un service impeccable de Moussa Diané qui se rachète sur ce coup, met fin à tout suspense à treize minutes du terme, en doublant enfin la mise. "Malgré une surface de jeu difficile avec un terrain lourd, mes joueurs ont proposé de belles actions, bien construites. On a cruellement manqué d’efficacité et l’ardoise aurait dû être plus lourde. Cela dit, seule la victoire compte et on est heureux de faire le plein de points à domicile. On ne regarde que la première place et le"mano a mano"va se poursuivre avec Wanze/Bas-Oha. Les garçons prouvent, avec leur état d’esprit, qu’ils veulent aller au bout", se réjouit le technicien elsautois.

Elsaute - Fize: les photos du match (c) l'Avenir Verviers

Elsaute 2 – Fize 0

Arbitre: M. Kourouma.

Cartes jaunes: Dirix ; Licour, Wynants.

Buts: Corman (1-0, 13e), Dohogne (2-0, 78e).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Counet, Williot, Dirix, Campo, Dohogne (88e Tossings), G. Deville (88e Ameur), B. Deville, Corman (83e Piette), Diané (78e Roggemans).

FIZE: Kuhne, Wynants, Demaerschalk, Reuter, Damsin (64e Mignon), Gillard (64e Paulo Da Silva), Ledure, Vandervost, Ki Vieira, Denruyter (77e Mihesso), Licour.