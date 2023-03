Malgré ces deux absences sévèrement punies par les Saint-Vithois, les jeunes Etoilés poursuivent leur domination. Maréchal est contré par Kohn, Lefort voit son envoi, trop faible, capté par Schmitz. Peu avant la pause, c’est Njikam qui réduit l’écart d’un magnifique tir d’un angle impossible.

La deuxième mi-temps se résumera en un "attaque-défense" mais les Elsautois ne brilleront pas à la conclusion tandis que Saint-Vith restera solide tout en ne proposant plus rien offensivement. Le gardien visiteur, Schmitz, sortira les arrêts nécessaires face à Lecloux et Hanssen, sera sauvé par son poteau sur une tentative de Maréchal et profitera du manque de précision d’autres Elsautois.

"On a vécu le match auquel je m’attendais, lançait Tommy Chiragarhula, le coach saint-vithois. Nous avons fait ce qu’il fallait défensivement et on a profité des contres avec beaucoup d’efficacité. Après la pause, Elsaute B a pris le dessus, on n’a jamais su proposer du foot mais nous n’avons pas encaissé. Ces trois points sont très importants d’ailleurs tous les matches le seront jusqu’au dernier."

La déception était réelle dans le vestiaire des locaux, ils voient Honsfeld et Saint-Vith prendre un peu le large même si rien n’est perdu.

"On s’est battu nous-mêmes, pestait Dejan Botic, le mentor étoilé. Nous avons la 2e meilleure défense de la série et on encaisse deux buts comme en prenait en début de saison. Il n’y a plus d’excuse, la période d’apprentissage est terminée. Nous sommes battus 1-2 par une équipe qui n’a jamais attaqué, c’est très frustrant. Il y a eu des situations qui auraient dû déboucher sur des buts. J’ai vu du contenu, on a obtenu des phases arrêtées, nous avons touché le poteau mais l’efficacité n’était pas au rendez-vous."

Elsaute B craque face à une équipe de Saint-Vith qui aura surtout défendu (photos)

Elsaute B 1 – Saint-Vith 2

Arbitre: M. Jebri.

Cartes jaunes: Maréchal ; Ohles, Kohn.

Buts: Jacinto (0-1, 6e), Rogister (0-2, 23e), Njikam (1-2, 42e).

ELSAUTE B: Breuer, Piparo, Hanssen, Gutkin (60e Lejeune), D’Acquisto, Maréchal (76e V. Beckers), Njikam, Daukandt (60e Vandermeulen), Lefort, Bouanani, Lecloux.

SAINT-VITH: Schmitz, Benker (60e Frère), Schoobroodt, Raxhon, Ohles (54e Pütters), Rogister (61e Annibale), Reinartz (78e Weber), Kohn, Biermans, Jacinto, Mulkin.