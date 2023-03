Dison a su "se montrer patient" contre Ganshoren et se rapproche un peu plus du top 5

Cette méfiance pouvait s’observer en début de rencontre avec des visiteurs pressaient haut et mettaient en difficultés les défenseurs locaux, sans toutefois se montrer dangereux.

Dison a su se montrer patient

Le coup-franc latéral de Julian Demarteau, repoussé par la latte (7e), avait le don de changer le cours de la partie. Les Disonais prenaient de plus en plus confiance et retrouvaient progressivement leur football. "On a su être patient et à monter en puissance avec de belles lignes de course sur le côté", analyse le T1 local.

Les occasions se multipliaient alors pour les Disonais mais Teruel (22e), Legros (33e) et Akdim (41e) ne parvenaient pas à trouver la faille.

Dison poursuivait sa pression en seconde période mais manquait encore une grosse occasion, la tête plongeante de Legros frôlant le poteau droit de Suederick. Et si l’arbitre provoquait une petite colère dans les travées du Val Fassote en "oubliant" une possible faute de main de Nendaka dans son rectangle (63e), il allait le faire à dix minutes du terme, sur une nouvelle faute de main. Et comme Legros avait quitté la pelouse suite à un violent choc tête contre tête avec Scholl, c’est Julian Demarteau qui allait prendre ses responsabilités et transformer le penalty sans trembler. "A l’aller, il nous avait manqué cette grinta qu’on a eue ce dimanche, se réjouit Kinet dont l’équipe vient de réaliser un excellent 7/9. Je sens que le groupe a envie de finir la saison en beauté, aussi pour offrir à Legros une fin de carrière qu’il mérite." Il reste huit matchs pour confirmer.

Dison 1 – Ganshoren 0

Arbitre: M. Delaye.

Carte rouge: Teruel (2e jaune, 91e).

Cartes jaunes: Dassy, Errahmouni, Millet, La Delfa, Zaânan.

But: Demarteau sur pen. (1-0, 80e).

DISON: Rico-Garcia, Courail, Clerbois, Mara, Manfredi, Errahmouni (60e Godard), Meunier, Teruel, Demarteau, Akdim (60e Binot), Legros (79e La Delfa).

GANSHOREN: Suederick, Zaânan, Camara, Kombi, Zivkovic (46e Allassane), Millet, Tchoutang, El Graichi, Nendaka (70e Famo), Zeraoui, Dassy (80e Scholl).