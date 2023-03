"On vivait un très bon match de basket - notamment avec un super Diego Toussaint dans mes rangs - et l’ambiance sur le terrain entre les deux équipes était très correcte", explique Didier Franceschi, le coach de Dison-Andrimont qui menait 55 à 56 dans le troisième acte au moment où les arbitres ont décidé d’interrompre la partie ne se sentant plus en sécurité.

"Une série de jeunes liégeois sont arrivés à la mi-temps du match et n’attendaient visiblement que l’occasion de se battre", poursuit le coach visiteur. "Et suite à une faute d’un de mes joueurs suivie d’un début d’altercation verbale avec le papa de l’adversaire concerné, une bagarre a éclaté dans les tribunes... entre les supporters locaux. Triste et incompréhensible !"

Contacté par nos soins, le coach liégeois - sans doute dépité comme tout le club de Ste-Walburge - n’a pas donné suite.

"Ste-Walbruge nous a offert un verre et voulait rembourser les entrées de nos supporters", ajoute Didier Franceschi.

Première réaction du comité provincial envers le club de Liège Ste-Walburge qui a déjà fait l’objet d’incidents cette saison, la remise de l’ensemble des matchs de la P1 messieurs en attendant sans doute des sanctions.