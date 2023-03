"Dépassée", l’Union Limbourg prend l’eau à Hombourg B: 7-1 (photos)

Après un début de rencontre intense mais brouillon, c’est François Dorthu, le patron de la défense locale, qui se crée la 1re opportunité de la tête, mais le portier dolhaintois Van Deyck est à la parade. Les visiteurs, qui n’ont pas à rougir de leur entame de match, se font surprendre dès la demi-heure via une frappe à ras-de-sol de Ludovic Bayard, redescendu de P1 pour l’occasion. Juste avant la pause, Pierre Renkens doublera la mise en faveur de Hombourg B. "Nos adversaires étaient nettement plus forts, on a été dépassé dans tous les compartiments du jeu", commentait le coach dolhaintois Alex Sacré. "Nous étions bien en place au départ avant de retomber dans nos travers, il y a eu trop d’approximations au niveau du marquage. Nous avons eu des opportunités mais les hombourgeois ont été plus réalistes, il n’y a rien à redire sur leur victoire."

En effet, leurs approximations défensives vont se payer très cher en seconde période. Cinq minutes après la sortie des vestiaires, un coup franc millimétré de Stassen arrive sur la tête de Julien Gerrekens dont la finition est parfaite, c’est 3-0. Face à une défense aux abois, les hombourgeois déroulent, et l’excellent Gerrekens s’offre même un triplé en six minutes pour porter le score à 5-0 à la 56e.

"Mes joueurs continuent de me surprendre"

Survient alors une réaction d’orgueil côté dolhaintois. Après une occasion trois étoiles loupée par Dadjo, c’est Vincent Monnard, monté au jeu un quart d’heure plus tôt, qui sauve l’honneur d’une splendide frappe des 25 mètres, laissant le gardien Beckers sans réaction.

Les visiteurs se créeront des opportunités en fin de rencontre, mais Maxime Beuken puis Carcel Bieleu alourdiront encore un peu plus le score. 7-1, carton plein pour Hombourg B. "Mes joueurs continuent à me surprendre", se réjouissait le mentor Orange et Bleu Fred Gutkin. "Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, mes gars continuent à progresser et prennent du plaisir sur le terrain. Un match nul à Herve B la semaine prochaine devrait nous qualifier pour le tour final et notre 1er objectif serait alors atteint."

Les photos l'Avenir de Hombourg B - Union Limbourg (c) l'Avenir

Hombourg B 7 – U. Limbourg 1

Arbitre: M. Clemeur.

Cartes jaunes: Bayard ; Petit, Caspar.

Buts: Bayard (1-0, 30e), Renkens (2-0, 43e), Gerrekens (3-0, 4-0 puis 5-0, 50e, 52e et 56e), V. Monnard (5-1, 65e), Beuken (6-1, 86e), Bieleu (7-1, 90e).

HOMBOURG B: Beckers, Belboom, Dorthu, Bayard (64e Corman), Aaron (74e Beuken), Stassen, Gerrekens, Doelen (59e Hissel), Janssens, Dobbelstein, Renkens (70e Bieleu).

U. LIMBOURG: Van Deyck, Caspar, Calafato, A. Jottard (50e V. Monnard), Dessart (75e Sahibi), Dehesselles, Crahay, Jacquemotte, N. Ouali, Petit (73e Cloes), Dadjo.