Une rencontre qui débute fort puisqu’à la 4e minute, Aubel déflore le score. Les visités bénéficient d’un penalty dont se charge Anthony Niro pour faire 1-0. La première demi-heure est dominée par les Aubelois mais les derniers gestes manquent d’efficacité. Confirmation à la 35e minute quand Momo Diallo loupe son face-à-face avec le portier visiteur. À force de galvauder, Aubel se fait rejoindre au marquoir à la 43e minute. Un coup franc botté par Amaury Geuns au ras du sol pour le 1-1.

"On devait tuer ce match en première mi-temps"

Le deuxième acte débute très rapidement puisqu’après deux minutes de jeu (47e), Aubel place le cuir sur la latte adverse. Six minutes plus tard (53e), il faut un bel arrêt d’Anthony Racz, le gardien hannutois, pour éviter le 2-1. Les locaux poursuivent leur domination mais restent stériles face au but. Hannut se voit réduit à dix à la 87e minute à la suite d’un jeu dangereux d’Anthony Lo Presti qui prend une carte rouge.

Aubel ne profite pas de cet avantage numérique puisque trois minutes plus tard, c’est au tour du capitaine Jean-Yves Colling de se faire exclure (2j). Le duel se termine sur ce score de un but partout.

"Je suis déçu du foot que nous avons proposé aujourd’hui. Nous avons eu les occasions pour tuer le match, malheureusement nous ne l’avons pas fait. Il nous faut impérativement une victoire pour nous rassurer mentalement et mathématiquement", peste Tony Niro, le coach aubelois au terme de ce partage.

Aubel 1 – Hannut 1

Arbitre: M.Addai.

Cartes rouges: Colling (2j), Lo Presti (directe).

Cartes jaunes: Javaux, Geuns, Adrovic, Charef, Remacle, Roex, Hougardy (coach gardien, Hannut).

Buts: Niro (1-0, 4e), Geuns (1-1, 43e).

AUBEL: Cloes, Willem, Rexhepi (62e Manteca), Colling, Diallo, Charef, Remacle (80e Roex), Ernst, Spits (84e Van Hoof), Temsamani (71e Lennertz), Niro.

HANNUT: Racz, Javaux, Geuns, Lo Presti, Ouchan, Adrovic, Spadaro, Père, Leloux (70e Drèze), Missé Missé, Cwynar.