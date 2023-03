Welkenraedt, Dison-Andrimont et Henri-Chapelle doivent composer avec les forfaits

Dison-Andrimont devra aussi se mettre en route tôt ce samedi pour débuter un match à Ste-Walburge à 17 heures. "Sans doute à six plus deux jeunes de la P3 qui termineront le championnat avec nous", explique le coach Didier Franceschi. "Lodomez est en week-end, Petit et Kpako sont out et peut-être que Closset sera aussi indisponible."

Henri-Chapelle accueillera (samedi, 18h30) le second du général, Alleur B, sans Tandler alors que Lahaye est incertain.