Amaury Schoonbroodt de retour à Elsaute avec Saint-Vith : "Une jeune équipe qui pratique le meilleur foot de la série"

"J’ai loupé le match aller car j’étais blessé mais je suis très content de retrouver mon club formateur, explique le solide numéro 3 saint-vithois. J’y ai joué dans toutes les équipes de jeunes à l’exception des U14 et U15 quand j’étais à l’AS Eupen. C’est avec cette équipe B elsautoise que j’ai disputé mes premiers matches chez les adultes avant d’aller du côté de Heusy, Battice puis Baelen. J’étais alors retourné à Elsaute B mais nous n’avions disputé que quatre matches à cause du Covid. J’y ai encore d’anciens coéquipiers comme Jérôme Daukandt ou Tom Schreurs."

Alors qu’il participe à sa deuxième saison à Saint-Vith, Amaury a, comme tout le monde, été un peu surpris par le changement d’entraîneur effectué en pleine saison et alors que l’équipe avait remporté la première tranche.

"On sentait quand même un peu que ça risquait d’arriver et Thierry Polis s’est retiré pour le bien du club. Depuis l’arrivée de Tommy Chiragarhula, on joue différemment et surtout avec plus d’envie. Cela se ressent sur nos performances, on encaisse moins de buts. Les deux derniers 0-0 ne m’inquiètent pas vraiment, on possède toujours la meilleure attaque."

Face à la talentueuse équipe elsautoise, les Saint-Vithois savent que la tâche ne sera pas facile.

"Nous n’avons peur de personne mais on sait que c’est une jeune équipe et qu’elle pratique le meilleur foot de la série. Ce sera compliqué pour nous, en particulier sur ce petit synthétique, il faudra se donner à 100%. Le club a l’objectif de remonter en P2, on donnera tout jusqu’au bout pour aller chercher le titre. Au pire, il restera le tour final. Quoi qu’il arrive, je serai toujours à Saint-Vith la saison prochaine, j’apprécie l’ambiance germanophone, les installations sont magnifiques et on possède un groupe de supporters qui fait du bruit."

Elsaute B – Saint-Vith (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Jebri.

Absents à Elsaute B: S. Beckers et Tergui (blessés), Rogister (carnaval), Schreurs (en Espagne).

Absents à Saint-Vith: Hoffman et Urfels (à l’étranger pour les études), Frère et Boveroux (blessés), Mulkin (incertain).