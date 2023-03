Ster-Francorchamps: un tournant à domicile à bien négocier pour le club du circuit

Auteurs de la bonne opération le week-end dernier, les gars du circuit sont remontés à la 4e place avec 37 points. Ils savent que deux bonnes performances à domicile les placeraient en ordre utile pour la dernière ligne droite en direction du tour final. "Avec un 6/6, on serait en effet très bien positionné pour aborder les derniers matches. Mais ce n’est pas fait, loin de là, prévient Vincent Heins. Aucun match n’est simple. Voyez celui de Faimes et même celui de la semaine dernière à Ougrée, même si on l’a emporté." C’est en effet sans forcément bien jouer que les Sterlains ont enfin pris les 3 points en déplacement.

"Ne pas gagner en déplacement devenait vraiment un problème. On en riait un peu entre nous et finalement on a obtenu cette victoire au terme d’un de nos moins bons matchs. Le foot n’est pas une science exacte et c’est très bien comme ça."

À noter que les Sterlains – qui ont dû se contenter d’un jogging mardi pour cause de terrain enneigé – pourront compter sur le retour de Louis Raskin.

Ster-Francorchamps – UCE Liège (Dimanche 15h)

Arbitre: M.Vitiello

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Vronen Lambrechts, Joao, Hermant, Wangermez, Domken, Calisgan, Thelen, Delhez, Boreio, Crisigiovanni, Gilis, Scheffer, Dardenne, Raskin.

Absent: Restiglian (pas repris), Chandelle (convalescent).