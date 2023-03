Les dames de Pepinster (R1) reçoivent le Mosa Angleur ce samedi (19 heures), une belle occasion pour Yves Leemans de décrocher une première victoire à la tête d’un groupe qu’il a accepté de dépanner. "Le week-end passé, j’avais déjà coaché mais sans avoir donné d’entraînement", explique le successeur de Pascal Chardon qui a dû faire un pas de côté pour raisons médicales. "Cette semaine, j’ai pu diriger deux séances, l’occasion de réaliser quelques adaptations offensives afin qu’il y ait du mouvement en attaque."

Scholtis, entorse la semaine passée, est en attente d’une écho et devra faire l’impasse.

BBL’9 Flenu – RBC Pepinster Samedi, 20h30

Du côté masculin, Pepinster (TDM2) devra se déplacer à Flénu (samedi, 20h30). Un adversaire qui ne compte plus qu’une victoire d’avance au général. "Maucourant et Pirson sont toujours out", détaille le coach Pascal Horrion. "Halkin a stoppé l’entraînement jeudi, à nouveau embêté par son tendon rotulien. Beaujean sera avec nous pour compléter l’effectif."