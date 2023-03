Michel Wintacq avant Francs Borains - Liège : "Liège a été mon club préféré"

S’il y a bien un match à aller voir ce week-end en Nationale 1, c’est celui opposant les Francs Borains au RFC Liège. Deux formations du haut de tableau qui luttent pour une place dans le top 3, synonyme de montée dans le football professionnel. Ce duel, Michel Wintacq (67 ans) l’a coché dans son calendrier depuis bien des semaines. Ancien joueur du Matricule 4 entre 1979 et 1983, avant de rejoindre le Standard de Liège, il a entraîné les Francs Borains à deux reprises: entre 2008 et 2011 (à l’époque de Boussu Dour) et en 2015-2016. Nous l’avons rencontré avant ce duel, lors duquel il donnera le coup d’envoi, lui qui suit encore un peu l’actualité des deux équipes.