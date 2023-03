Malmundaria a "sept matchs pour aller chercher le tour final"

"On a affronté Elsaute la semaine dernière et je sais que ça va être un match complètement différent. Le terrain est particulier, Sprimont B est dernier, c’est vraiment un match piège", explique le mentor malmédien Selatine Deniz. "Pourtant, ça ne doit pas l’être car on sait qu’on va rencontrer une belle petite équipe, certes inexpérimentée, mais qui a montré de belles choses. On ne va pas la sous-estimer et on se déplacera pour prendre les trois points."

Après un début d’année 2023 de bonne facture, Malmedy a quelque peu marqué le pas en ne glanant qu’un seul petit point lors des trois dernières rencontres.

"D’un point de vue chiffré, c’est un petit coup d’arrêt", enchaîne le T1 des Verts. "Par contre, au niveau de la manière, on ne peut pas dire que c’était mauvais. Je trouve même qu’on a été régulier tout au long de la saison dans le jeu proposé et en termes de points aussi. Quant au tour final, c’est à partir de maintenant qu’il va falloir aller le chercher. Il nous reste sept matchs, mais commençons par celui à Sprimont B."

Du côté des Carriers, le point arraché la semaine dernière à l’UCE Liège a fait le plus grand bien. "Il fait en effet un bien fou aux gamins", admet Faustino Garcia, le coach des Carriers. "Ils ont effectué les petits efforts en plus et pu constater que ça payait. Je leur répète sans cesse qu’ils doivent être plus dans l’impact, plus présents à la finition. Toutes les équipes les respectent, c’est positif. Il faut à présent qu’ils puissent rendre ce respect par leurs performances. Si on sait que ça va être compliqué contre Malmedy, on va tout de même tenter de prendre quelque chose. On veut finir la tête haute, tout en préparant au mieux la saison prochaine."

Sprimont B – Malmedy (Dimanche – 15h)

Arbitre: M. Dridelli.

SPRIMONT B: Claessen, Rasquin, Pedrosimao, Corman, Carrea, Ipanga, Fassotte, Cugnon, Spitaels, Ziga, Raoud, Delville + 3 U19 à désigner

Absents: Fedsoseew (suspendu), Modica (travail)

MALMEDY: Errens, R. Jacob, Q. Jacob, Mathonet, Nijhof, Le Bohec, Denis, Cassoth, Krings, Crosset, Custinne, Geelen, Simon, Kivrak, Dethier, Samray.

Absents: Hagemann et Oury (en P4), Ernens (blessé), Dupont (pas repris).