"C’était trop facile en début de match, on a cru que cela allait aller tout seul et on n’a plus mis de rythme, expliquait l’entraîneur de Lontzen, Simon Braunleder. C’était mieux en 2e période, on a joué plus en bloc."

En 2e période, Emonts-Gast inscrit deux buts opportunistes, l’attaquant est à la bonne place pour placer le ballon au fond. Entre ces deux goals, Derousseaux avait obtenu un penalty mais Branswyk voyait son envoi arrêté par Brandt.

"Rien ne tourne pour nous, on doit avoir deux autres penalties et on loupe celui qu’on obtient, notait Geoffrey Foguenne, le T1 baelenois. Sur celui-ci, l’arbitre peut également sortir un carton rouge mais ne le fait pas."

Baelen 0 – Lontzen 2

Buts: Emonts-Gast (0-1, 56e et 0-2, 69e)