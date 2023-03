Les 10 pronostics de Romain Cerfontaine (Hombourg): "Collectivement, La Calamine va prendre le dessus"

D1A | Gand – AS Eupen: 1

"Même s’il a joué en Coupe d’Europe cette semaine, Gand reste favori à domicile et devrait l’emporter."

N1 | Francs Borains – RFC Liège: X

"Liège reste sur une série de 18 matches sans défaite, mais les Francs Borains jouent pour la montée avec des joueurs de qualité, comme Chevalier. Ça va être dur là-bas."

D2 ACFF | Dison – Ganshoren: 1

"Ganshoren reste sur une série impressionnante sans défaite, mais Dison a de la qualité, joue à domicile et a besoin de recoller au groupe de tête."

D3B ACFF | Durbuy – La Calamine: 2

"En tant qu’ancien adjoint de La Calamine, j’espère que l’équipe va gagner. Collectivement, La Calamine va prendre le dessus sur les individualités de cette formation de Durbuy un peu spéciale."

P1 | Elsaute – Fize: 1

"Après son importante victoire à Malmedy, Elsaute va poursuivre et se rapprocher un peu plus du titre. Mais ce ne sera pas facile car Fize est une équipe qui surprend, comme il y a deux semaines contre Wanze/Bas-Oha."

P1 | Ster-Francorchamps – UCE Liège: 1

"Je vois une victoire des Sterlains, invaincus à domicile. En plus, un résultat négatif de l’UCE serait positif pour nous, à Hombourg."

P1 | Sprimont B – Malmedy: 2

"Sprimont B joue le jeu, mais avec beaucoup de joueurs qui vont en D3 ça complique la tâche du coach et des joueurs sur le terrain. Malmedy vise le tour final et devrait gagner."

P2B | Herve – Minerois: X

"Ce sont deux équipes qui ont de la qualité, mais ne sont pas au niveau de leurs attentes. Ce sera un duel engagé, sur un terrain très compliqué."

P3D | Elsaute B – Saint-Vith: 2

"Ce sera compliqué pour Elsaute, qui a un bon coach et une politique avec des jeunes. Mais Saint-Vith joue le top cette saison, et même si je souhaite une victoire à Dejan (Botic, le coach elsautois, Ndlr), je vois Saint-Vith l’emporter."

P4F | Hombourg B – Union Limbourg: 1 *(match bonus)

"Une victoire de Hombourg B, c’est tout ce que je souhaite, car nous avons des objectifs communs. L’équipe, avec un coach qui fait un excellent travail à sa tête, est sur une belle série et tente d’accrocher le tour final. En plus, c’est vendredi soir, il risque d’y avoir plus de monde que d’habitude."

Classement provisoire: Dejan Botic aussi dans le Top 4

Dejan Botic, l’entraîneur d’Elsaute B (P3D), a réalisé un bon score de 7 points, notamment grâce à sa victoire bonus sur le RFC Liège.

Rappel des pronostics de Dejan Botic:

D1A | Eupen – Ostende (1): 4-4 [+0]

N1 | RFC Liège – Olympic (1): 2-1 [+3] *bonus

D2 ACFF | Waremme – Dison (2): 1-2 [+1]

D3B ACFF | La Calamine – Raeren-Eynatten (X): 1-4 [+0]

P1 | Malmedy – Elsaute (2): 1-2 [+1]

P1 | FC Eupen – Aubel (2): 1-0 [+0]

P1 | Hannut – Hombourg (1): 1-1 [+0]

P2C | Stavelot – Trois-Ponts (1): 2-1 [+1]

P3D | Spa – Goé (X): 2-1 [+0]

P4F | CS Verviers B – FC Eupen B (2): 1-5 [+1]

Classement actualisé:

1. Raphaël Sutera (Jalhay) 10 points

2. Tony Niro (Aubel), Boris Dome (Elsaute) 9

3. Stéphane Krings (RCS Verviers B), Boris Lambert (Olne) 8

4. Selatine Deniz (Malmundaria), Manuel Ruiz Marin (Andrimont), Michel Schwontzen (ex-Hombourg), Gabriel De Luca (RCS Verviers), Dejan Botic (Elsaute B) 7

5. Olivier Laffineur (Franchimont) 6

6. Alexandre Sacré (Union Limbourg), Jonathan Félix (Cornesse), Vincent Heins (Ster-Francorchamps), Gino Piol (Espoir Minerois) 5

6. Ben Joly (Herve), Jessy Dionisio (Heusy), Marc Ansion (Rechain) 4

7. Clément Weber (Battice B), Ben Waucomont (Richelle) 3